Загрузка... Скандал в Германии: немцы возмущены фильмом российского режиссера 🔊 Воспроизвести Кадр из фильма "Дау. Наташа"



Не утихают скандалы вокруг проекта Ильи Хржановского "Дау". На этот раз бурю возмущения вызвал показ его фильма "Дау. Наташа" в Берлине. Режиссера обвиняют в бесчеловечности, сообщает



Еще в преддверии премьеры фильма "Дау.Наташа", который был включен в конкурсную программу кинофестиваля Берлинале, немецкие СМИ выражали серьезные опасения по поводу всего проекта Ильи Хржановского и особенно - в связи с этим фильмом. Российский режиссер, снимавший отдельные эпизоды, в частности, и в Германии, на деньги немецкого бюджетного фонда поддержки кинематографа, обещал показать в своем проекте реалии сталинизма. Не утихают скандалы вокруг проекта Ильи Хржановского "Дау". На этот раз бурю возмущения вызвал показ его фильма "Дау. Наташа" в Берлине. Режиссера обвиняют в бесчеловечности, сообщает DW Еще в преддверии премьеры фильма "Дау.Наташа", который был включен в конкурсную программу кинофестиваля Берлинале, немецкие СМИ выражали серьезные опасения по поводу всего проекта Ильи Хржановского и особенно - в связи с этим фильмом. Российский режиссер, снимавший отдельные эпизоды, в частности, и в Германии, на деньги немецкого бюджетного фонда поддержки кинематографа, обещал показать в своем проекте реалии сталинизма. В Харькове был построен целый город, где люди много месяцев жили в коммунальных квартирах с мебелью сталинских времен, ели в столовой то, что ели тогда, и так далее... Профессиональных актеров не было: поварих представляли поварихи, ученых - ученые, неонацистов - неонацисты, следователя НКВД - реальный следователь, "пыточных дел мастер", как пишет один из немецких журналистов... Он пытает в фильме "Дау. Наташа" официантку Наташу, заставляя ее засовывать в вагину бутылку. Из-за этого, в частности, фильм запретили показывать в России.



И это не единственная натуралистически-жестокая сцена в фильме, где скандалят, дерутся, кричат, насилуют... Автор статьи в берлинской газете Tagesspiegel задает риторический вопрос: "Какое отношение все это имеет к столь громко обещанному изображению тоталитарного режима?.." Другая газета - taz - посвятила фильму сразу две большие публикации, рассказывающие о том, как шла работа над проектом. Главная тема - тяжелые, жестокие, "бесчеловечные", как пишут немецкие СМИ, условия работы, да еще и окутанные атмосферой таинственности (участники проекта давали даже подписку о неразглашении).



#metoo на Берлинале?



Одна из публикаций taz представляет собой, по существу, исповедь одной из участниц проекта - анонимную, но имя редакции известно. Она обвиняет Хржановского в попытках манипулировать людьми и рассказывает о том, что он расспрашивал ее, пригласив в бар, о весьма интимных вещах, о сексуальных предпочтениях, спит ли она с женщинами, например. taz поместил эту публикацию под рубрикой "#metoo на Берлинале".



Сам режиссер Илья Хржановский уже выступил по этому поводу. На пресс-конференции в Берлине он категорически отверг все обвинения, подчеркнув, что те, кто участвовал в проекте, делали это "сознательно". Ему непонятно, почему обвинения в его адрес анонимны, ведь обязательство молчать, по словам Хржановского, касалось только содержания проекта, но не работы над ним. По поводу запрета показывать фильм в России из-за "пропаганды порнографии" режиссер сказал, что в целом еще ничего не решено. Как это понимать, он не объяснил.



Что касается изображения реалий тоталитарной системы, то корреспондент информационного агентства dpa, посмотревший фильм, считает, что "подобная симуляция" - просто издевательство над настоящими жертвами сталинизма. "К чему это всё? - спрашивает автор Berliner Morgenpost. - Зачем эти болтовня, пьянство и крики, зачем эта жестокость?.. "Дау. Наташа" годится разве что только на то, чтобы послужить предостережением против того, чтобы смотреть другие фильмы проекта "Дау". Загрузка... dw.com Категории: общество, культура, в Европе Ключевые слова: Германия, кино, зрители, возмущение — статья прочитана 144 раза Комментарии