О словах Суркова об обнулении президентских сроков

Профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев прокомментировал заявление бывшего помощника главы государства Владислава Суркова, который допустил "обнуление" президентских сроков в России после внесения поправок в конституцию, сообщает ЛАЙФ. Как пояснил Сурков в своём резонансном интервью, это будет уже как бы "другой институт президентства", поэтому с юридической точки зрения это было бы оправданно.
Матвейчев в беседе с Лайфом заметил, что он не юрист, поэтому с этой точки зрения ему судить трудно. А вот из государственных соображений, на его взгляд, предусмотреть возможность "обнуления" сроков президенства было бы полезно.
— Если Сурков прав и если юристы подтверждают его правоту, то это было бы очень хорошо. Я позитивно отношусь к такой возможности в случае катастрофического сценария, такого как война или чего-то ещё, — пояснил политолог. — В этой ситуации может получиться, что у нас верховный главнокомандующий будет какой-то не орёл, а Путин при этом останется где-то там в стороне. Если сохранится юридическая возможность всё-таки сделать его главнокомандующим, это было бы неплохо.
Матвейчев ссылается на сохраняющуюся напряжённую обстановку в мире, когда можно спровоцировать любой конфликт. В качестве примера он привёл ситуацию в Идлибе.
— Турция обостряет, её кто-то в спину подталкивает, мы можем ответить, НАТО вступится... Какие-то серьёзные применения вооружённых сил могут быть, — рассуждает собеседник Лайфа. — Опять же, внутренние перевороты. Вдруг организуют у нас здесь что-то? Поэтому тоже нужна какая-то твёрдость. Путин, как говорится, всегда в запасе у нас должен быть.
Напомним, что впервые о возможности "обнуления" президентских сроков после внесения поправок в конституцию написал в своём телеграм-канале главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Причём эту информацию он получил якобы от самих участников рабочей группы.
А вот сопредседатель группы, глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас ранее назвал такой сценарий конспирологией.
Матвейчев ссылается на сохраняющуюся напряжённую обстановку в мире, когда можно спровоцировать любой конфликт. В качестве примера он привёл ситуацию в Идлибе.
— Турция обостряет, её кто-то в спину подталкивает, мы можем ответить, НАТО вступится... Какие-то серьёзные применения вооружённых сил могут быть, — рассуждает собеседник Лайфа. — Опять же, внутренние перевороты. Вдруг организуют у нас здесь что-то? Поэтому тоже нужна какая-то твёрдость. Путин, как говорится, всегда в запасе у нас должен быть.
Напомним, что впервые о возможности "обнуления" президентских сроков после внесения поправок в конституцию написал в своём телеграм-канале главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Причём эту информацию он получил якобы от самих участников рабочей группы.
А вот сопредседатель группы, глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас ранее назвал такой сценарий конспирологией.