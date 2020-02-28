О словах Суркова об обнулении президентских сроков 🔊 Воспроизвести



Профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев прокомментировал заявление бывшего помощника главы государства Владислава Суркова, который допустил "обнуление" президентских сроков в России после внесения поправок в конституцию, сообщает



Матвейчев в беседе с Лайфом заметил, что он не юрист, поэтому с этой точки зрения ему судить трудно. А вот из государственных соображений, на его взгляд, предусмотреть возможность "обнуления" сроков президенства было бы полезно. Профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев прокомментировал заявление бывшего помощника главы государства Владислава Суркова, который допустил "обнуление" президентских сроков в России после внесения поправок в конституцию, сообщает ЛАЙФ . Как пояснил Сурков в своём резонансном интервью, это будет уже как бы "другой институт президентства", поэтому с юридической точки зрения это было бы оправданно.Матвейчев в беседе с Лайфом заметил, что он не юрист, поэтому с этой точки зрения ему судить трудно. А вот из государственных соображений, на его взгляд, предусмотреть возможность "обнуления" сроков президенства было бы полезно. — Если Сурков прав и если юристы подтверждают его правоту, то это было бы очень хорошо. Я позитивно отношусь к такой возможности в случае катастрофического сценария, такого как война или чего-то ещё, — пояснил политолог. — В этой ситуации может получиться, что у нас верховный главнокомандующий будет какой-то не орёл, а Путин при этом останется где-то там в стороне. Если сохранится юридическая возможность всё-таки сделать его главнокомандующим, это было бы неплохо.



Матвейчев ссылается на сохраняющуюся напряжённую обстановку в мире, когда можно спровоцировать любой конфликт. В качестве примера он привёл ситуацию в Идлибе.



— Турция обостряет, её кто-то в спину подталкивает, мы можем ответить, НАТО вступится... Какие-то серьёзные применения вооружённых сил могут быть, — рассуждает собеседник Лайфа. — Опять же, внутренние перевороты. Вдруг организуют у нас здесь что-то? Поэтому тоже нужна какая-то твёрдость. Путин, как говорится, всегда в запасе у нас должен быть.



Напомним, что впервые о возможности "обнуления" президентских сроков после внесения поправок в конституцию написал в своём телеграм-канале главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Причём эту информацию он получил якобы от самих участников рабочей группы.



А вот сопредседатель группы, глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас ранее назвал такой сценарий конспирологией. life.ru Категории: политика, общество Ключевые слова: президент, Путин, поправки, конституция География: Россия — статья прочитана 154 раза Комментарии