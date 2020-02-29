Россия поставила условие выплаты компенсации Грузии по решению ЕСПЧ 🔊 Воспроизвести



Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека, обязавшего ее выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию грузинских граждан в 2006 году. Это следует из подготовленного Минюстом плана действий, сообщает



Пока что Москва не может выполнить решение ЕСПЧ. Как пояснил Минюст, это связано с тем, что Тбилиси должен составить точный список потерпевших, уточнить нарушения, от которых пострадал каждый из них, и размер выплат. В Москве опасаются, что компенсацию могут получить люди, которых потерпевшими признать нельзя.



Так, в представленном Грузией списке 1795 человек. Не менее 290 из них надо исключить, так как они не подпадают под критерии суда. Только после уточнения списка российская сторона сможет выплатить компенсации. Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека, обязавшего ее выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию грузинских граждан в 2006 году. Это следует из подготовленного Минюстом плана действий, сообщает РИА Новости Пока что Москва не может выполнить решение ЕСПЧ. Как пояснил Минюст, это связано с тем, что Тбилиси должен составить точный список потерпевших, уточнить нарушения, от которых пострадал каждый из них, и размер выплат. В Москве опасаются, что компенсацию могут получить люди, которых потерпевшими признать нельзя.Так, в представленном Грузией списке 1795 человек. Не менее 290 из них надо исключить, так как они не подпадают под критерии суда. Только после уточнения списка российская сторона сможет выплатить компенсации. Судебное разбирательство



Иск о компенсациях пострадавшим от депортации в 2006 году Грузия подала в марте 2007-го, рассмотрение дела началось в 2012-м. Спустя два года ЕСПЧ вынес решение в пользу Тбилиси, после чего обсуждался вопрос о сумме компенсации.



В прошлом году суд определил эти суммы. Так, те, кто стал жертвами нарушения протокола 4 статьи 4 Европейской конвенции по правам человека ("Запрещение коллективной высылки иностранцев"), должны получить по две тысячи евро. От десяти до 15 тысяч получат признанные потерпевшими по статье 5 параграфа 1 ("Право на свободу и личную неприкосновенность") и статье 3 ("Запрещение пыток").



Первоначально Грузия требовала свыше 70 миллионов евро, однако суд снизил сумму выплат до десяти миллионов.



ЕСПЧ также принял доводы российских властей и обязал Тбилиси представить исчерпывающий список тех, кто может считаться пострадавшими. Грузинская сторона просила разрешить его в дальнейшем дополнять, однако суд отказал в этом.



Кроме того, ЕСПЧ не стал брать за основу представленные грузинскими властями сведения о 4634 пострадавших. При расчетах компенсации суд использовал данные российской стороны и сократил общее число пострадавших до полутора тысяч человек. РИА Новости Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Грузия, компенсация, ЕСПЧ География: Россия — статья прочитана 235 раз Комментарии