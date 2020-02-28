Евросоюз расширил санкции в отношении Турции 🔊 Воспроизвести © AP Photo/Francisco Seco



Причиной стали действия Анкары в исключительной экономической зоне Кипра, сообщает



Евросоюз расширил санкции в отношении Турции за осуществляемые ею буровые работы в исключительной экономической зоне Республики Кипр. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, в котором в четверг опубликованы соответствующие нормативные акты.



"В свете продолжающейся нелегальной буровой деятельности Турции в Восточном Средиземноморье два человека должны быть включены в черный список физических и юридических лиц", - отмечается в тексте. Причиной стали действия Анкары в исключительной экономической зоне Кипра, сообщает ТАСС Евросоюз расширил санкции в отношении Турции за осуществляемые ею буровые работы в исключительной экономической зоне Республики Кипр. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, в котором в четверг опубликованы соответствующие нормативные акты."В свете продолжающейся нелегальной буровой деятельности Турции в Восточном Средиземноморье два человека должны быть включены в черный список физических и юридических лиц", - отмечается в тексте. Санкции были введены в отношении вице-президента и главы департамента геологоразведочных работ турецкой государственной нефтяной компании TPAO (Turkish Petroleum Corporation) Мехмета Ферруха Акалина, а также его заместителя в департаменте Али Коскуна Намоглу.



На шельфе и в ИЭЗ Республики Кипр были найдены крупные запасы природного газа. В сентябре правительство островного государства подписало с французской компанией Total и итальянской компанией Eni соглашение об освоении 7 сектора месторождения на шельфе Кипра. Однако в начале октября Турция направила в этот район собственное буровое судно в сопровождении военных кораблей.



Турция, не признающая Республику Кипр с 1963 года, оспаривает границы ИЭЗ этого островного государства и заявляет, что не допустит проведения геолого-разведывательного бурения у берегов острова без согласия турко-кипрской общины. По версии Анкары, буровые суда Турции направляются в район газового месторождения на основании лицензий, выданных самопровозглашенной Турецкой республикой Северного Кипра, которую, кроме самой Турции, не признает ни одно другое государство мира. ТАСС Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: санкции, ЕС, Турция, Кипр — статья прочитана 181 раз Комментарии