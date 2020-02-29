Жителям китайского города пообещали вознаграждение за сообщение о симптомах коронавируса 🔊 Воспроизвести Фото © EPA



В зависимости от того, подтвердится ли диагноз, власти пообещали выплатить от одной до 10 тысяч юаней за каждое обращение.



Жителям города Цяньцзян в провинции Хубэй пообещали денежное вознаграждение за сообщение о симптомах коронавируса, пишет



В зависимости от того, подтвердится ли диагноз, власти пообещали выплатить от одной до 10 тысяч юаней за каждое обращение. Те, кто сообщит о наличии высокой температуры, получат тысячу юаней (около 9400 рублей). Две тысячи юаней (около 18 700 рублей) выплатят тем, кто обратится к медикам с другими симптомами CoViD-2019 и попадёт в список пациентов с подозрением на заражение. Десять тысяч юаней (примерно 93 700 рублей) выделят каждому китайцу, у которого действительно выявят вирус.



Как уточняется, программа будет действовать с 27 февраля по 2 марта. В зависимости от того, подтвердится ли диагноз, власти пообещали выплатить от одной до 10 тысяч юаней за каждое обращение.Жителям города Цяньцзян в провинции Хубэй пообещали денежное вознаграждение за сообщение о симптомах коронавируса, пишет ЛАЙФ со ссылкой на портал Sina.В зависимости от того, подтвердится ли диагноз, власти пообещали выплатить от одной до 10 тысяч юаней за каждое обращение. Те, кто сообщит о наличии высокой температуры, получат тысячу юаней (около 9400 рублей). Две тысячи юаней (около 18 700 рублей) выплатят тем, кто обратится к медикам с другими симптомами CoViD-2019 и попадёт в список пациентов с подозрением на заражение. Десять тысяч юаней (примерно 93 700 рублей) выделят каждому китайцу, у которого действительно выявят вирус.Как уточняется, программа будет действовать с 27 февраля по 2 марта. life.ru Категории: общество, в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, вирус, пандемия, заболевшие — статья прочитана 178 раз Комментарии