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Жителям китайского города пообещали вознаграждение за сообщение о симптомах коронавируса
В зависимости от того, подтвердится ли диагноз, власти пообещали выплатить от одной до 10 тысяч юаней за каждое обращение.
Жителям города Цяньцзян в провинции Хубэй пообещали денежное вознаграждение за сообщение о симптомах коронавируса, пишет ЛАЙФ со ссылкой на портал Sina.
В зависимости от того, подтвердится ли диагноз, власти пообещали выплатить от одной до 10 тысяч юаней за каждое обращение. Те, кто сообщит о наличии высокой температуры, получат тысячу юаней (около 9400 рублей). Две тысячи юаней (около 18 700 рублей) выплатят тем, кто обратится к медикам с другими симптомами CoViD-2019 и попадёт в список пациентов с подозрением на заражение. Десять тысяч юаней (примерно 93 700 рублей) выделят каждому китайцу, у которого действительно выявят вирус.
Как уточняется, программа будет действовать с 27 февраля по 2 марта.
life.ru
Категории: общество, в мире, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: Китай, вирус, пандемия, заболевшие
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