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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России
В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РИА Новости со ссылкой на РБК и данные Федеральной таможенной службы.
Так, экспорт сырой нефти в США вырос по сравнению с предыдущим годом почти в 2,4 раза — с 900 миллионов до 2,2 миллиарда долларов. Причем Россия стала вторым по величине поставщиком нефтепродуктов на американский рынок. По данным РБК, это произошло на фоне санкций, введенных Вашингтоном против Венесуэлы и Ирана.
Великобритания также более чем в два раза увеличила поставки российской сырой нефти — с 493 миллионов до 1,2 миллиарда долларов. Эксперты отмечают, что она частично заместила сырье из Алжира и Нигерии.
Наиболее крупными покупателями российской нефти в прошлом году стали Китай, Нидерланды и Германия, уточняет издание.
РИА Новости
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