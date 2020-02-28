Психологи: беспокойство литовцев из-за коронавируса вызвано неизвестностью 🔊 Воспроизвести



Психологи говорят, что беспокойство жителей Литвы в связи с коронавирусом вызвано неизвестностью, а в предотвращении нарастания необоснованной паники и теорий заговора важную роль должна играть качественная работа органов власти и медиа.



"Заинтересованность людей, которая звучит в разговорах, растерянность, незнание, как себя вести, может отражать определенные признаки паники. Я бы не сказала, что это реальная паника, просто люди обеспокоены и растеряны, не вполне понимают, что на самом деле происходит и как им себя вести", – сказала в четверг BNS психолог Литовского университета наук о здоровье Йоланта Жилинскене.



Новый коронавирус COVID-19 перекинулся на Европу, и Литовская ассоциация аптек на этой неделе сообщила, что защитные маски в аптеках закончились. Они раскуплены несмотря на предупреждения специалистов, что маски нужны только заболевшим, а для защиты здоровых людей они не годятся. "Заинтересованность людей, которая звучит в разговорах, растерянность, незнание, как себя вести, может отражать определенные признаки паники. Я бы не сказала, что это реальная паника, просто люди обеспокоены и растеряны, не вполне понимают, что на самом деле происходит и как им себя вести", – сказала в четверг BNS психолог Литовского университета наук о здоровье Йоланта Жилинскене.Новый коронавирус COVID-19 перекинулся на Европу, и Литовская ассоциация аптек на этой неделе сообщила, что защитные маски в аптеках закончились. Они раскуплены несмотря на предупреждения специалистов, что маски нужны только заболевшим, а для защиты здоровых людей они не годятся. Торговая сеть Ermitazas сказала BNS, что в их магазинах уже распроданы респираторы FFP2 и FFP3, которые могут защитить от коронавируса. На сайте сети по торговле строительными, ремонтными и бытовыми товарами Kesko Senukai купить их тоже нельзя, потому что их нет.



Розничная торговая сеть Maxima говорит, что за последние сутки особенно выросли продажи круп и консервов.



Преподаватель Философского факультета Вильнюсского университета, психолог Антанас Кайрис объясняет, что такая реакция – "нормальное человеческое проявление".



"Люди боятся, они пытаются готовиться такими способами, какие придумывают. Мы сталкиваемся с несколькими моментами: имеет место ограниченное предложение, потому что предприятия не ожидали, что так быстро раскупят, также имеет место недопроизводство в Китае, однако наряду с этим присутствует желание людей защититься всеми возможными способами", – сказал BNS А. Кайрис.



По словам психолога, людей пугает то, что для них является новым, с чем раньше не приходилось сталкиваться.



"Это очевидно, если сравнивать коронавирус и грипп – новый вирус вызывает намного больший страх", – сказал А. Кайрис.



По его словам, страх увеличивает и то, что вирус невидим.



"Мы не очень хорошо справляемся с тем, что абстрактно и неопределённо. Когда мы сталкиваемся с чем-то неопределённым, не имеющим лица, мы ищем этому соответствия, наглядности. Если посмотреть на медиа, то они используют специфическое изображение вируса, чтобы придать этому вирусу ощутимости", – отметил А. Кайрис. BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия, коронавирус География: Литва — статья прочитана 177 раз Комментарии