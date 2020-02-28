Медицинские маски - для заболевших, а не для здоровых

Глава подразделений экстренных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове в ходе брифинга заявила, что защитные маски должны носить заболевшие люди, а не здоровые.
«Согласно рекомендациям ВОЗ, маски рекомендуется носить людям, которые уже заболели. Тем, у кого уже есть дыхательные симптомы», — цитирует её RT со ссылкой на РИА Новости.
По её словам, это необходимо для предотвращения распространения вируса.
Также ВОЗ рекомендует тщательно мыть руки и стараться не дотрагиваться часто до своего лица.
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В Москве трёх приятелей, желающих купить крупную партию медицинских масок для перепродажи в Китай, обманули на 477 тысяч рублей, сообщает ЛАЙФ.
Мужчины разместили на "Авито" объявление, что намерены купить большое количество индивидуальных средств защиты. Им практически сразу же перезвонил продавец, представившийся Алексеем, и предложил приобрести у него 41 600 штук медицинских масок за 687 тысяч рублей, подкрепив свои слова фотографиями и соответствующими документами.
Мошенник назвал адрес, по которому женщина покажет товар покупателям. По указанной локации мужчин действительно встретили, они пересчитали приобретаемые медицинские маски, после чего перевели часть суммы — 477 тысяч рублей — Алексею. Затем присутствующая женщина заявила, что не знает никакого Алексея, и выгнала мужчин из квартиры. Сам торговец масками не с первого раза ответил на телефонные звонки, но в итоге поднял трубку и "объяснился".
— Прости! Я в тюрьме сижу, мне надо как-то крутиться, — заявил Алексей.
Сейчас по факту инцидента проводится проверка, выясняется личность злоумышленника.
Мужчины разместили на "Авито" объявление, что намерены купить большое количество индивидуальных средств защиты. Им практически сразу же перезвонил продавец, представившийся Алексеем, и предложил приобрести у него 41 600 штук медицинских масок за 687 тысяч рублей, подкрепив свои слова фотографиями и соответствующими документами.
Мошенник назвал адрес, по которому женщина покажет товар покупателям. По указанной локации мужчин действительно встретили, они пересчитали приобретаемые медицинские маски, после чего перевели часть суммы — 477 тысяч рублей — Алексею. Затем присутствующая женщина заявила, что не знает никакого Алексея, и выгнала мужчин из квартиры. Сам торговец масками не с первого раза ответил на телефонные звонки, но в итоге поднял трубку и "объяснился".
— Прости! Я в тюрьме сижу, мне надо как-то крутиться, — заявил Алексей.
Сейчас по факту инцидента проводится проверка, выясняется личность злоумышленника.