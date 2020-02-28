Медицинские маски - для заболевших, а не для здоровых 🔊 Воспроизвести © Александр Кряжев РИА Новости



Глава подразделений экстренных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове в ходе брифинга заявила, что защитные маски должны носить заболевшие люди, а не здоровые.



«Согласно рекомендациям ВОЗ, маски рекомендуется носить людям, которые уже заболели. Тем, у кого уже есть дыхательные симптомы», — цитирует её



По её словам, это необходимо для предотвращения распространения вируса.



Также ВОЗ рекомендует тщательно мыть руки и стараться не дотрагиваться часто до своего лица.



* * * Глава подразделений экстренных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове в ходе брифинга заявила, что защитные маски должны носить заболевшие люди, а не здоровые.«Согласно рекомендациям ВОЗ, маски рекомендуется носить людям, которые уже заболели. Тем, у кого уже есть дыхательные симптомы», — цитирует её RT со ссылкой на РИА Новости.По её словам, это необходимо для предотвращения распространения вируса.Также ВОЗ рекомендует тщательно мыть руки и стараться не дотрагиваться часто до своего лица.* * *



Мужчины разместили на "Авито" объявление, что намерены купить большое количество индивидуальных средств защиты. Им практически сразу же перезвонил продавец, представившийся Алексеем, и предложил приобрести у него 41 600 штук медицинских масок за 687 тысяч рублей, подкрепив свои слова фотографиями и соответствующими документами.



Мошенник назвал адрес, по которому женщина покажет товар покупателям. По указанной локации мужчин действительно встретили, они пересчитали приобретаемые медицинские маски, после чего перевели часть суммы — 477 тысяч рублей — Алексею. Затем присутствующая женщина заявила, что не знает никакого Алексея, и выгнала мужчин из квартиры. Сам торговец масками не с первого раза ответил на телефонные звонки, но в итоге поднял трубку и "объяснился".



— Прости! Я в тюрьме сижу, мне надо как-то крутиться, — заявил Алексей.



Сейчас по факту инцидента проводится проверка, выясняется личность злоумышленника. В Москве трёх приятелей, желающих купить крупную партию медицинских масок для перепродажи в Китай, обманули на 477 тысяч рублей, сообщает ЛАЙФ Мужчины разместили на "Авито" объявление, что намерены купить большое количество индивидуальных средств защиты. Им практически сразу же перезвонил продавец, представившийся Алексеем, и предложил приобрести у него 41 600 штук медицинских масок за 687 тысяч рублей, подкрепив свои слова фотографиями и соответствующими документами.Мошенник назвал адрес, по которому женщина покажет товар покупателям. По указанной локации мужчин действительно встретили, они пересчитали приобретаемые медицинские маски, после чего перевели часть суммы — 477 тысяч рублей — Алексею. Затем присутствующая женщина заявила, что не знает никакого Алексея, и выгнала мужчин из квартиры. Сам торговец масками не с первого раза ответил на телефонные звонки, но в итоге поднял трубку и "объяснился".— Прости! Я в тюрьме сижу, мне надо как-то крутиться, — заявил Алексей.Сейчас по факту инцидента проводится проверка, выясняется личность злоумышленника. russian.rt.com life.ru Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: вакцина, лекарства, Китай, торговля, вирус, Аферисты, пандемия — статья прочитана 166 раз Комментарии