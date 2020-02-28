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Медицинские маски - для заболевших, а не для здоровых

© Александр Кряжев РИА Новости


Глава подразделений экстренных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове в ходе брифинга заявила, что защитные маски должны носить заболевшие люди, а не здоровые.

«Согласно рекомендациям ВОЗ, маски рекомендуется носить людям, которые уже заболели. Тем, у кого уже есть дыхательные симптомы», — цитирует её RT со ссылкой на РИА Новости.

По её словам, это необходимо для предотвращения распространения вируса.

Также ВОЗ рекомендует тщательно мыть руки и стараться не дотрагиваться часто до своего лица.

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В Москве трёх приятелей, желающих купить крупную партию медицинских масок для перепродажи в Китай, обманули на 477 тысяч рублей, сообщает ЛАЙФ.

Мужчины разместили на "Авито" объявление, что намерены купить большое количество индивидуальных средств защиты. Им практически сразу же перезвонил продавец, представившийся Алексеем, и предложил приобрести у него 41 600 штук медицинских масок за 687 тысяч рублей, подкрепив свои слова фотографиями и соответствующими документами.

Мошенник назвал адрес, по которому женщина покажет товар покупателям. По указанной локации мужчин действительно встретили, они пересчитали приобретаемые медицинские маски, после чего перевели часть суммы — 477 тысяч рублей — Алексею. Затем присутствующая женщина заявила, что не знает никакого Алексея, и выгнала мужчин из квартиры. Сам торговец масками не с первого раза ответил на телефонные звонки, но в итоге поднял трубку и "объяснился".

— Прости! Я в тюрьме сижу, мне надо как-то крутиться, — заявил Алексей.

Сейчас по факту инцидента проводится проверка, выясняется личность злоумышленника.
russian.rt.com life.ru
Категории: чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: вакцина, лекарства, Китай, торговля, вирус, Аферисты, пандемия
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добавлена вчера, 27 февраля, 20:00

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