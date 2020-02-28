Главная >> Новости >> политика, в мире >> Назначен новый посол Литвы в НАТО

Назначен новый посол Литвы в НАТО



Президент Гитанас Науседа в четверг назначил вице-канцлера правительства Дейвидаса Матулёниса послом Литвы в НАТО.

Д. Матулёнис приступит к исполнению обязанностей постоянного представителя Литвы в Североатлантическом совете 20 апреля.

Премьер Саулюс Сквернялис в четврег сообщил, что планирует назначить вице-канцлером правительства не ставшего министром экономики и инноваций своего советника Лукаса Савицкаса.

Д. Матулёнис начал дипломатическую карьеру в 1991 году, в МИД. Он работал послом в Дании, Германии. В 2009–2012 годах был канцлером правительства, в 2017 году стал советником премьера С. Сквернялиса по международным вопросам, а с февраля 2018 года занимает пост вице-канцлера.

Послом Литвы в НАТО до этого времени был Витаутас Лешкявичюс

В Литве послов по представлению правительства назначает президент с одобрения парламентского Комитета по иностранным делам.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: посол, нато, назначение
География: Литва
статья прочитана 149 раз
добавлена сегодня, 28 февраля, 14:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка