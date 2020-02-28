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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Назначен новый посол Литвы в НАТО
Президент Гитанас Науседа в четверг назначил вице-канцлера правительства Дейвидаса Матулёниса послом Литвы в НАТО.
Д. Матулёнис приступит к исполнению обязанностей постоянного представителя Литвы в Североатлантическом совете 20 апреля.
Премьер Саулюс Сквернялис в четврег сообщил, что планирует назначить вице-канцлером правительства не ставшего министром экономики и инноваций своего советника Лукаса Савицкаса.
Д. Матулёнис начал дипломатическую карьеру в 1991 году, в МИД. Он работал послом в Дании, Германии. В 2009–2012 годах был канцлером правительства, в 2017 году стал советником премьера С. Сквернялиса по международным вопросам, а с февраля 2018 года занимает пост вице-канцлера.
Послом Литвы в НАТО до этого времени был Витаутас Лешкявичюс
В Литве послов по представлению правительства назначает президент с одобрения парламентского Комитета по иностранным делам.
инф."Обзор" BNS.LT
Ключевые слова: посол, нато, назначение
География: Литва
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