Назначен новый посол Литвы в НАТО 🔊 Воспроизвести



Президент Гитанас Науседа в четверг назначил вице-канцлера правительства Дейвидаса Матулёниса послом Литвы в НАТО.



Д. Матулёнис приступит к исполнению обязанностей постоянного представителя Литвы в Североатлантическом совете 20 апреля.



Премьер Саулюс Сквернялис в четврег сообщил, что планирует назначить вице-канцлером правительства не ставшего министром экономики и инноваций своего советника Лукаса Савицкаса.



Д. Матулёнис начал дипломатическую карьеру в 1991 году, в МИД. Он работал послом в Дании, Германии. В 2009–2012 годах был канцлером правительства, в 2017 году стал советником премьера С. Сквернялиса по международным вопросам, а с февраля 2018 года занимает пост вице-канцлера.



Послом Литвы в НАТО до этого времени был Витаутас Лешкявичюс



В Литве послов по представлению правительства назначает президент с одобрения парламентского Комитета по иностранным делам. Президент Гитанас Науседа в четверг назначил вице-канцлера правительства Дейвидаса Матулёниса послом Литвы в НАТО.Д. Матулёнис приступит к исполнению обязанностей постоянного представителя Литвы в Североатлантическом совете 20 апреля.Премьер Саулюс Сквернялис в четврег сообщил, что планирует назначить вице-канцлером правительства не ставшего министром экономики и инноваций своего советника Лукаса Савицкаса.Д. Матулёнис начал дипломатическую карьеру в 1991 году, в МИД. Он работал послом в Дании, Германии. В 2009–2012 годах был канцлером правительства, в 2017 году стал советником премьера С. Сквернялиса по международным вопросам, а с февраля 2018 года занимает пост вице-канцлера.Послом Литвы в НАТО до этого времени был Витаутас ЛешкявичюсВ Литве послов по представлению правительства назначает президент с одобрения парламентского Комитета по иностранным делам. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, в мире Ключевые слова: посол, нато, назначение География: Литва — статья прочитана 149 раз Комментарии