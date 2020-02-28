Россия отказывается от экономических связей с Прибалтикой 🔊 Воспроизвести



Министерство промышленности и торговли России объявило о прекращении деятельности торговых представительств РФ в Литве, Латвии и Эстонии. В Москве достаточно откровенно поясняют свое решение: у России слишком плохие отношения со странами Балтии, чтобы государство стимулировало развитие с ними экономического сотрудничества. Это еще один громкий сигнал о том, что Прибалтика России больше не интересна: российские активы в регионе распродаются, торгово-экономические связи с Эстонией, Латвией и Литвой сворачиваются.



Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, в каких странах Россия приостанавливает, а в каких, наоборот, активизирует деятельность своих торговых представительств.



Оба списка явились довольно причудливыми. Например, Москва закрывает работу торгового представительства в США, зато будет наращивать поддержку торгово-экономических связей с Мексикой и Саудовской Аравией. Впервые с 2012 года у России появится торговый представитель на Украине, при этом будет закрыта сеть торгпредств в странах Балтии. Министерство промышленности и торговли России объявило о прекращении деятельности торговых представительств РФ в Литве, Латвии и Эстонии. В Москве достаточно откровенно поясняют свое решение: у России слишком плохие отношения со странами Балтии, чтобы государство стимулировало развитие с ними экономического сотрудничества. Это еще один громкий сигнал о том, что Прибалтика России больше не интересна: российские активы в регионе распродаются, торгово-экономические связи с Эстонией, Латвией и Литвой сворачиваются.Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, в каких странах Россия приостанавливает, а в каких, наоборот, активизирует деятельность своих торговых представительств.Оба списка явились довольно причудливыми. Например, Москва закрывает работу торгового представительства в США, зато будет наращивать поддержку торгово-экономических связей с Мексикой и Саудовской Аравией. Впервые с 2012 года у России появится торговый представитель на Украине, при этом будет закрыта сеть торгпредств в странах Балтии.



В странах этого региона не имеется привлекательной экономики, а отношения России со странами Балтии таковы, что у Москвы нет интереса стимулировать развитие торгово-экономических связей с Литвой, Латвией и Эстонией.



«По странам Балтии: мы сегодня там приостанавливаем работу. Не закрываем, потому что у нас есть государственные, межгосударственные соглашения, но приостанавливаем работу как раз для того, чтобы не было имитации бурной деятельности. Мы же понимаем, как сейчас там складывается экономика и как складываются наши торгово-экономические отношения. Здесь дополнительной поддержки со стороны торгпредств не требуется», — заявил Денис Мантуров.



То есть дальнейшее развитие сотрудничества российского бизнеса с предпринимателями Эстонии, Латвии или Литвы — только в порядке частной инициативы. Одобрение, стимулирование и содействие укреплению бизнес-связей со стороны российского государства не предусмотрены.



Рынки балтийских стран слишком маленькие, чтобы прикладывать системные усилия по наращиванию туда российского экспорта. Политические режимы этих стран слишком специфичны во всем, что касается России, чтобы безбоязненно в них инвестировать.



Какой смысл делать бизнес в Прибалтике, если тебя там все равно «кинут», переписав законодательство об иностранных инвесторах (как произошло в Латвии с программой «вид на жительство в обмен на инвестиции»), обзовут экономическим оккупантом и российским шпионом, замучают проверками спецслужб и языковой полицией? И если после всего этого найдется наивный предприниматель, который все равно потащит деньги в Литву, Латвию или Эстонию, то стоит ли государству потакать его глупости?



Остановка работы российских торгпредств продолжает логический ряд по сворачиванию экономических связей с Прибалтикой, которое последние несколько лет является государственной политикой РФ.



Публичным стартом этой политики можно считать осень 2016 года, когда спецпредставитель президента России по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов официально сформулировал задачу крупнейшим отечественным перевозчикам: к 2020 году все российские грузы должны переваливаться в российских морских портах. Ни одни российский груз в новом десятилетии не должен идти через Литву, Латвию или Эстонию.



На сегодняшний день «дедлайн» стопроцентной переориентации российского транзита на отечественную транзитную инфраструктуру сдвинулся на 2023 год. Однако впечатляют и промежуточные итоги запущенного большого процесса переориентации грузопотоков.



Порты и железные дороги Латвии и Эстонии переживают кризис из-за падения грузооборота.



Порой это падение носит обвальный характер. Например, в Латвии за прошлый месяц грузооборот Рижского порта сократился на четверть, Вентспилского — почти наполовину (43%), а объем железнодорожных перевозок обрушился на 52%, в связи с чем «Латвийская железная дорога» объявила о сокращении каждого четвертого работника.



Такие катастрофические цифры связаны с уходом из Прибалтики крупного российского бизнеса. За последние два года ушли или выразили желание уйти из Прибалтики такие российские гиганты, как «Уралхим», «Уралкалий», «Акрон», «Новотранс».



Особенно интересен казус «Газпрома», который в конце прошлого года выставил на торги свой блокирующий пакет акций (34%) газотранспортной системы Латвии.



Такое решение российского газового монополиста означает, что России Прибалтика больше не нужна и не интересна до такой степени, что она распродает там свои стратегические активы.



Местные русофобы-параноики могут вздохнуть свободно. Они ведь столько лет боялись, что через контроль над стратегическими отраслями экономики Россия закабалит Литву, Латвию и Эстонию и устроит в Прибалтике «экономическую реоккупацию». На практике Россия махнула на них рукой и сказала: да подавитесь вы своими отраслями! Не нужны нам ни вы, ни ваша экономика.



Та же история с остановкой работы торгпредств. Особо проницательные «патриоты» в Прибалтике всегда свято верили, что торговые представительства России — это, в первую очередь, «крыша» для разведывательной и вербовочной деятельности российских спецслужб. У других стран в Вильнюсе, Риге и Таллине торгпредства как торгпредства, но российские — точно шпионское кубло. Потому что у русских имперские амбиции, они хотят снова нас оккупировать, вербуют наших граждан, собирают информацию, а эти торгово-экономические связи им нужны, чтобы затащить нас в имперскую орбиту своего влияния.



Теперь этих бдительных товарищей словно обухом по голове ударили.



Прибалтика столь очевидно неинтересна России, что она с легкостью отказывается и от развития торгово-экономических связей с Литвой, Латвией и Эстонией, и от гипотетической «крыши» для работы своих спецслужб на их территории.



И в плане бизнеса, и в плане политики страны Балтии — это периферия, которая не стоит повышенного мнения к ней. Конечно, это страны НАТО на границе с Россией. Однако стратегические решения по Прибалтике в любом случае принимаются в Вашингтоне с Брюсселем — там и имеет смысл собирать о них информацию.



О выгодах для России экономического сотрудничества со странами Балтии говорить просто смешно. Поэтому Москва находит излишним поддерживать развитие такого сотрудничества.



Она просто уходит из ненужного и неважного для нее региона.



Прибалтийские русофобы, по идее, должны от этого биться в экстазе. Ведь Россия не словом, а делом доказывает, что она их не хочет. Однако они почему-то чувствуют себя глубоко оскорбленными.



Автор: Александр Носович для О причинах ухода из Прибалтики было сказано без обиняков.В странах этого региона не имеется привлекательной экономики, а отношения России со странами Балтии таковы, что у Москвы нет интереса стимулировать развитие торгово-экономических связей с Литвой, Латвией и Эстонией.«По странам Балтии: мы сегодня там приостанавливаем работу. Не закрываем, потому что у нас есть государственные, межгосударственные соглашения, но приостанавливаем работу как раз для того, чтобы не было имитации бурной деятельности. Мы же понимаем, как сейчас там складывается экономика и как складываются наши торгово-экономические отношения. Здесь дополнительной поддержки со стороны торгпредств не требуется», — заявил Денис Мантуров.То есть дальнейшее развитие сотрудничества российского бизнеса с предпринимателями Эстонии, Латвии или Литвы — только в порядке частной инициативы. Одобрение, стимулирование и содействие укреплению бизнес-связей со стороны российского государства не предусмотрены.Рынки балтийских стран слишком маленькие, чтобы прикладывать системные усилия по наращиванию туда российского экспорта. Политические режимы этих стран слишком специфичны во всем, что касается России, чтобы безбоязненно в них инвестировать.Какой смысл делать бизнес в Прибалтике, если тебя там все равно «кинут», переписав законодательство об иностранных инвесторах (как произошло в Латвии с программой «вид на жительство в обмен на инвестиции»), обзовут экономическим оккупантом и российским шпионом, замучают проверками спецслужб и языковой полицией? И если после всего этого найдется наивный предприниматель, который все равно потащит деньги в Литву, Латвию или Эстонию, то стоит ли государству потакать его глупости?Остановка работы российских торгпредств продолжает логический ряд по сворачиванию экономических связей с Прибалтикой, которое последние несколько лет является государственной политикой РФ.Публичным стартом этой политики можно считать осень 2016 года, когда спецпредставитель президента России по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов официально сформулировал задачу крупнейшим отечественным перевозчикам: к 2020 году все российские грузы должны переваливаться в российских морских портах. Ни одни российский груз в новом десятилетии не должен идти через Литву, Латвию или Эстонию.На сегодняшний день «дедлайн» стопроцентной переориентации российского транзита на отечественную транзитную инфраструктуру сдвинулся на 2023 год. Однако впечатляют и промежуточные итоги запущенного большого процесса переориентации грузопотоков.Порты и железные дороги Латвии и Эстонии переживают кризис из-за падения грузооборота.Порой это падение носит обвальный характер. Например, в Латвии за прошлый месяц грузооборот Рижского порта сократился на четверть, Вентспилского — почти наполовину (43%), а объем железнодорожных перевозок обрушился на 52%, в связи с чем «Латвийская железная дорога» объявила о сокращении каждого четвертого работника.Такие катастрофические цифры связаны с уходом из Прибалтики крупного российского бизнеса. За последние два года ушли или выразили желание уйти из Прибалтики такие российские гиганты, как «Уралхим», «Уралкалий», «Акрон», «Новотранс».Особенно интересен казус «Газпрома», который в конце прошлого года выставил на торги свой блокирующий пакет акций (34%) газотранспортной системы Латвии.Такое решение российского газового монополиста означает, что России Прибалтика больше не нужна и не интересна до такой степени, что она распродает там свои стратегические активы.Местные русофобы-параноики могут вздохнуть свободно. Они ведь столько лет боялись, что через контроль над стратегическими отраслями экономики Россия закабалит Литву, Латвию и Эстонию и устроит в Прибалтике «экономическую реоккупацию». На практике Россия махнула на них рукой и сказала: да подавитесь вы своими отраслями! Не нужны нам ни вы, ни ваша экономика.Та же история с остановкой работы торгпредств. Особо проницательные «патриоты» в Прибалтике всегда свято верили, что торговые представительства России — это, в первую очередь, «крыша» для разведывательной и вербовочной деятельности российских спецслужб. У других стран в Вильнюсе, Риге и Таллине торгпредства как торгпредства, но российские — точно шпионское кубло. Потому что у русских имперские амбиции, они хотят снова нас оккупировать, вербуют наших граждан, собирают информацию, а эти торгово-экономические связи им нужны, чтобы затащить нас в имперскую орбиту своего влияния.Теперь этих бдительных товарищей словно обухом по голове ударили.Прибалтика столь очевидно неинтересна России, что она с легкостью отказывается и от развития торгово-экономических связей с Литвой, Латвией и Эстонией, и от гипотетической «крыши» для работы своих спецслужб на их территории.И в плане бизнеса, и в плане политики страны Балтии — это периферия, которая не стоит повышенного мнения к ней. Конечно, это страны НАТО на границе с Россией. Однако стратегические решения по Прибалтике в любом случае принимаются в Вашингтоне с Брюсселем — там и имеет смысл собирать о них информацию.О выгодах для России экономического сотрудничества со странами Балтии говорить просто смешно. Поэтому Москва находит излишним поддерживать развитие такого сотрудничества.Она просто уходит из ненужного и неважного для нее региона.Прибалтийские русофобы, по идее, должны от этого биться в экстазе. Ведь Россия не словом, а делом доказывает, что она их не хочет. Однако они почему-то чувствуют себя глубоко оскорбленными.Автор: Александр Носович для РУБАЛТИК rubaltic.ru Категории: экономика, политика, в странах Балтии Ключевые слова: Россия, Усть-Луга, грузы, порты, связи — статья прочитана 284 раза Комментарии