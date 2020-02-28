Защитник сборной Литвы уехал в Германию 🔊 Воспроизвести Фото: azerifootball.com







Литовский футбол постепенно развивается. На литовских игроков есть спрос в европейских чемпионатах – это уже показатель прогресса. В первую очередь, речь идет о Эдвинасе Гирдвайнисе. Этот 27-летний защитник является игроком сборной Литвы, а прошлый сезон он провел в составе латвийского РФШ, с которым выиграл Кубок страны и стал вице-чемпионом.



Однако в январе Эдвинас, который за свою карьеру успел поиграть в низших лигах Испании и в составе российской «Томи», решил покинуть свой клуб. Гирдвайнис договорился о контракте с немецким «Юрдингеном». Эта команда из города Крефельд играет в третьем дивизионе чемпионата Германии. Сайты с оценками экспертов, предлагающие Однако в январе Эдвинас, который за свою карьеру успел поиграть в низших лигах Испании и в составе российской «Томи», решил покинуть свой клуб. Гирдвайнис договорился о контракте с немецким «Юрдингеном». Эта команда из города Крефельд играет в третьем дивизионе чемпионата Германии. Сайты с оценками экспертов, предлагающие бонусы букмекерских контор , высоко оценивают шансы «Юрдингена» подняться во вторую бундеслигу. Крефельдская команда занимает восьмое место, но отставание от второй строчки – всего семь очков, что вполне можно отыграть в ближайшее время. Гирдвайнис с большой долей вероятности будет выступать за «Юрдинген» в основе. Эдвинас является центральным защитником и подписал контракт с новой командой до лета 2021 года.



Интересно, что «Юрдинген» был известным клубом в 80-е. Тогда эта команда выступала в Бундеслиге, а в 1986 году забралась на третье место. Годом ранее «Юрдинген» победил в финале Кубка Германии, что позволило ему попасть в Кубок обладателей Кубков. Футболисты из Крефельда очень удачно выступили на том турнире и добрались до полуфинала, где столкнулись с мощной «Барселоной», которой и проиграли. Потом в девяностые «Юрдинген» трижды подряд побеждал в Кубке Интертото.



Что любопытно, сейчас командой владеет российский бизнесмен Михаил Пономарев. В 90-е за «Юрдинген» выступал известный советский и российский футболист Сергей Горлукович. Категории: спорт Ключевые слова: ставка, букмекер, Эдвинас Гирдвайнис, бонус — статья прочитана 181 раз Комментарии