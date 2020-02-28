Минздрав Литвы в борьбе с коронавирусом 🔊 Воспроизвести



Из-за распространения коронавируса в список связанных с риском территорий Министерство здравоохранения Литвы включило Гонконг, Иран, Японию, Южную Корею и Сингапур.



"Теперь эти страны отнесены к связанным с риском территориям. Раньше такими считалась вся Китайская Народная Республика, а 24 февраля этот список пополнили регионы Северной Италии – Венето, Ломбардия, Пьемонт и Эмилия-Романья", – говорится в распространённом в четверг сообщении Минздрава.



Министерство уточняет, что случаем подозрения на коронавирус считается проявление у человека острой инфекции дыхательных путей – то есть если имеет место как минимум один из следующих симптомов: кашель, высокая температура, затруднённое дыхание.



"Также в 14-дневный период до появления симптомов соответствием считается наличие хотя бы одного из следующих эпидемиологических критериев: близкий контакт с подтверждённым или вероятным случаем COVID-19, поездка в Китай, Северную Италию, Гонконг, Иран, Японию, Южную Корею, Сингапур или же работа в окружении, где были находившиеся на лечении люди с COVID-19", – утверждает министерство. Из-за распространения коронавируса в список связанных с риском территорий Министерство здравоохранения Литвы включило Гонконг, Иран, Японию, Южную Корею и Сингапур."Теперь эти страны отнесены к связанным с риском территориям. Раньше такими считалась вся Китайская Народная Республика, а 24 февраля этот список пополнили регионы Северной Италии – Венето, Ломбардия, Пьемонт и Эмилия-Романья", – говорится в распространённом в четверг сообщении Минздрава.Министерство уточняет, что случаем подозрения на коронавирус считается проявление у человека острой инфекции дыхательных путей – то есть если имеет место как минимум один из следующих симптомов: кашель, высокая температура, затруднённое дыхание."Также в 14-дневный период до появления симптомов соответствием считается наличие хотя бы одного из следующих эпидемиологических критериев: близкий контакт с подтверждённым или вероятным случаем COVID-19, поездка в Китай, Северную Италию, Гонконг, Иран, Японию, Южную Корею, Сингапур или же работа в окружении, где были находившиеся на лечении люди с COVID-19", – утверждает министерство. Всех, кто в течение двух последних недель побывал в Китае и упомянутых регионах Северной Италии, а также в Гонконге, Иране, Японии, Южной Корее и Сингапуре, Минздрав просит зарегистрироваться и заполнить на сайте Национального центра общественного здоровья анкету, а также в течение двух недель избегать тесных социальных контактов.



* * *



Министерство здравоохранения Литвы просит авиакомпании собирать информацию о пассажирах, прилетающих в Литву из аэропортов Милана, Вероны и Тревизо.



Такие просьбы отправлены авиакомпаниям GetJet Airlines, Ryanair, Wizz Air, сообщил Минздрав.



Одновременно Минздрав просит создать для специалистов Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) возможность попасть в совершившие посадку самолёты, чтобы они могли на месте предоставить пассажирам информацию, измерить температуру.



Минздрав напоминает, что тем, кто недавно вернулся из Китая или Северной Италии: регионов Ломбардия, Венето, Пьемонт и Эмилия-Романья, – рекомендуется в течение 14 дней после посещениях этих стран оставаться дома и наблюдать за своим самочувствием.



В случае появления симптомов, сходных с симптомами гриппа, им следует незамедлительно звонить по единому телефону служб помощи 112, отмечает министерство.



Кроме того, всех, кто в течение двух последних недель побывал в Китае и упомянутых регионах Северной Италии, просят зарегистрироваться и заполнить на сайте НЦОЗ анкету, а также в течение двух недель избегать социальных контактов.



По данным Всемирной организации здравоохранения, вспышка COVID-19 унесла более 2,7 тыс. человеческих жизней. Новым коронавирусом в 40 странах заразилось более 81 тыс. человек, их большая часть – по-прежнему в Китае. В Литве до сих пор не подтвержден ни один случай коронавируса.



* * *



Литовское правительство из-за угрозы коронавируса рекомендует избегать массовых мероприятий, но пока они не будут запрещены.



"Рекомендуется избегать таких мероприятий и просто на них не ходить. Рекомендуется избегать, пока нет никакого юридического основания запрещать, потому что у нас нет ни одного случая (коронавируса), который был бы подтвержден", – сказал премьер Саулюс Сквернялис после заседания Государственного оперативного центра экстремальных ситуаций в четверг.



Премьер подчеркнул, что "все места массовых мероприятий, публичные мероприятия представляют повышенный риск", и этот риск должен взвесить каждый для себя лично.



"Пока нет никакого юридического основания запрещать, потому что у нас нет ни одного подтверждённого случая", – добавил он.



Представители правительства призвали в особенности избегать массовых мероприятий лиц из групп риска – людей преклонного возраста, беременных женщин, имеющих какие-то заболевания.



Минздрав рекомендовал отложить намеченный на пятницу баскетбольный матч Евролиги в Каунасе между местным клубом Zalgiris и миланским клубом AX Armani или играть его без зрителей, однако клуб решил, что матч состоится на арене со зрителями.



Сам С. Сквернялис, который часто присутствует на матчах с участием Zalgiris, сказал, что в этот раз на мачт не пойдет, потому что он находится в группе риска из-за лечения от рака, которое он прошёл.



Представители правительства призвали жителей не паниковать, не скупать в магазинах продукты питания и не делать запасы, а также не ходить без надобности в медицинские учреждения, не участвовать в массовых мероприятиях, если недавно побывали на территориях, где распространился коронавирус, и если есть симптомы заболевания.



В связи с обеспокоенностью, что в аэропортах может возникнуть недостаток волонтёров, С. Сквернялис сказал, что обсудил с главнокомандующим армией и министром обороны возможность в случае необходимости привлечь на помощь и военных.



В случае выявления вируса могут быть изолированы регионы



Министр здравоохранения Аурелиюс Верига подчеркнул, что пока инфекции в Литве нет, правительство и другие ведомства дают только рекомендации. После выявления первого случая коронавируса рекомендации станут обязательными для выполнения, включая и решения об ограничении передвижения жителей на определенных территориях Литвы, об отмене массовых мероприятий.



"Обсуждались все максимальные меры на случай самого плохого сценария, вплоть до, как упомянул министр, карантина, изоляции соответствующих территорий проживания. Государство к этому готово, меры предусмотрены, человеческие ресурсы тоже. Будем надеяться, что таких мер не потребуется, но если потребуется, то они будут немедленно введены", – добавил С. Сквернялис.



По словам премьера, полномочиями по запрету мероприятий, запрету для жителей пользоваться материальными ресурсами будет обладать глава оперативного центра – министр здравоохранения А. Верига.



Министр здравоохранения также информировал, что все анализы на коронавирус пока проводятся в единственной в стране лаборатории. По его словам, это "разумное решение в плане вероятного распространения той же паники".



На сегодняшний день проведено 59 проверок на коронавирус, все они были отрицательные. По словам министра, лаборатория в силах проводить до 210 проверок в день, но пока такой потребности нет.



"В Литве есть еще два учреждения, располагающие такой же аппаратурой – они будут обязаны тоже приобрести реагенты, хотя сейчас они не нужны, но просто, чтобы они были, если возникнет потребность для большего числа жителей", – сказал А. Верига.



В мире на сегодняшний день зарегистрировано более 82 тыс. случаев китайского коронавируса, более 2,8 тыс. смертей. инф."Обзор" BNS.LT Категории: чп и криминал, здоровье, общество Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия География: Литва — статья прочитана 213 раз Комментарии