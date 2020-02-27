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Международная политика за 26 февраля

Hannah Mckay | Reuters


Проворовавшийся экс-лидер Франции, полставки за вирус в Гонконге, тотальный фейс-контроль в Лондоне, США уходят в лузеры

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В Париже начались судебные слушания по делу экс-премьера Франции Франсуа Фийона и его жены Пенелопы. Супруги обвиняются в хищении государственных средств в крупных размерах, злоупотреблении госсобственностью и нарушении закона об отчётности политических деятелей о своём финансовом положении.
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Власти Гонконга приняли решение о выделении каждому взрослому жителю региона безвозмездной помощи в размере 10 000 гонконгских долларов ($1 280).

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Комиссар лондонской “Столичной полицейской службы” (MPS) Крессида Дик выступила за установку на улицах главного города Британии камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. По словам чиновницы, эта мера необходима в контексте усиления борьбы с преступностью и терроризмом.

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Министр обороны США Марк Эспер заявил, что “Соединённые Штаты не имеют намерений состязаться с Россией в гонке вооружений”.

По словам главы Пентагона, Америка не ставит перед собой задачу достигать паритета во всех случаях, по принципу “система за систему”, но иметь необходимые элементы основополагающего потенциала — так называемой ядерной триады — страна просто обязана.
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Категории: политика, общество, в мире
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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добавлена сегодня, 27 февраля, 15:08

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