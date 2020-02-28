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Ситуация в Италии может повлиять на экспорт литовских молочных продуктов – ассоциация

фото: Спутник


В связи с распространением коронавируса в Италии литовские молокоперерабатывающие компании опасаются, что замедление итальянской экономики может повлечь негативные последствия и для продаж литовских молочных продуктов в этой стране.

Эгидиюс Симонис – глава ассоциации Pieno centras, объединяющей три крупнейшие молокоперерабатывающие компании страны: Pieno zvaigzdes, Vilkyskiu pienine и Rokiskio suris, – говорит, что условия доставки грузов в северных регионах Италии в зоны карантина усложняются, а из-за сокращения потока туристов падает и спрос на продукты питания.

"Это основные вызывающие беспокойство признаки, из-за которых продажи литовских сырок могут сокращаться. И не только в Италии", – сказал для пресс-релиза глава ассоциации.
По его словам, в молочной промышленности Литвы сыры – стратегический экспортный товар, а в Италию вывозится более половины всего экспорта литовских сыров.

"Продажи сыров за рубежом составляют около 40% всей стоимости экспорта литовских молочных изделий. В Италии продается каждый второй килограмм сыра, предназначенного для зарубежных рынков. Именно итальянский регион Ломбардия, в котором ситуация из-за коронавируса особенно сложная, является крупнейшим покупателем литовских сыров", – сказал Э. Симонис.

По его словам, продажи сыров и других литовских молочных продуктов: сухого молока, сывороточного протеина, сливок, – могут уменьшиться не только в Италии, но и в других странах Евросоюза, в которые вывозится почти 80% всех экспортируемых молочных продуктов.
BNS
Категории: экономика, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: экспорт, Европа, молоко, вирус
География: Литва
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добавлена вчера, 27 февраля, 17:20

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