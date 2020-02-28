Ситуация в Италии может повлиять на экспорт литовских молочных продуктов – ассоциация 🔊 Воспроизвести фото: Спутник



В связи с распространением коронавируса в Италии литовские молокоперерабатывающие компании опасаются, что замедление итальянской экономики может повлечь негативные последствия и для продаж литовских молочных продуктов в этой стране.



Эгидиюс Симонис – глава ассоциации Pieno centras, объединяющей три крупнейшие молокоперерабатывающие компании страны: Pieno zvaigzdes, Vilkyskiu pienine и Rokiskio suris, – говорит, что условия доставки грузов в северных регионах Италии в зоны карантина усложняются, а из-за сокращения потока туристов падает и спрос на продукты питания.



"Это основные вызывающие беспокойство признаки, из-за которых продажи литовских сырок могут сокращаться. И не только в Италии", – сказал для пресс-релиза глава ассоциации. Эгидиюс Симонис – глава ассоциации Pieno centras, объединяющей три крупнейшие молокоперерабатывающие компании страны: Pieno zvaigzdes, Vilkyskiu pienine и Rokiskio suris, – говорит, что условия доставки грузов в северных регионах Италии в зоны карантина усложняются, а из-за сокращения потока туристов падает и спрос на продукты питания."Это основные вызывающие беспокойство признаки, из-за которых продажи литовских сырок могут сокращаться. И не только в Италии", – сказал для пресс-релиза глава ассоциации. По его словам, в молочной промышленности Литвы сыры – стратегический экспортный товар, а в Италию вывозится более половины всего экспорта литовских сыров.



"Продажи сыров за рубежом составляют около 40% всей стоимости экспорта литовских молочных изделий. В Италии продается каждый второй килограмм сыра, предназначенного для зарубежных рынков. Именно итальянский регион Ломбардия, в котором ситуация из-за коронавируса особенно сложная, является крупнейшим покупателем литовских сыров", – сказал Э. Симонис.



По его словам, продажи сыров и других литовских молочных продуктов: сухого молока, сывороточного протеина, сливок, – могут уменьшиться не только в Италии, но и в других странах Евросоюза, в которые вывозится почти 80% всех экспортируемых молочных продуктов. BNS Категории: экономика, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: экспорт, Европа, молоко, вирус География: Литва — статья прочитана 190 раз Комментарии