Расходы Литвы на социальную защиту – одни из самых низких в ЕС, сообщил Евростат 🔊 Воспроизвести фото: Обзор



Расходы на социальную защиту в Литве в 2018 году были одними из самых низких в Евросоюзе по показателю доли во внутреннем валовом продукте (ВВП), сообщил Евростат.



В Литве этот показатель составляет 12,1% ВВП. Меньше на социальную защиту выделяли лишь Чехия – 12%, Болгария – 12%, Румыния – 11,6%, Латвия – 11,6%, Мальта –10,9%, Ирландия – 9% ВВП.



Больше всего на социальную защиту в 2018 году выделили Финляндия – 24,1%, Франция – 23,9% и Дания – 21,9%.



В среднем все страны ЕС выделили на соцзащиту в 2018 году 18,6% ВВП. Расходы на социальную защиту в Литве в 2018 году были одними из самых низких в Евросоюзе по показателю доли во внутреннем валовом продукте (ВВП), сообщил Евростат.В Литве этот показатель составляет 12,1% ВВП. Меньше на социальную защиту выделяли лишь Чехия – 12%, Болгария – 12%, Румыния – 11,6%, Латвия – 11,6%, Мальта –10,9%, Ирландия – 9% ВВП.Больше всего на социальную защиту в 2018 году выделили Финляндия – 24,1%, Франция – 23,9% и Дания – 21,9%.В среднем все страны ЕС выделили на соцзащиту в 2018 году 18,6% ВВП. BNS Категории: экономика, общество, в Европе Ключевые слова: расходы, соцзащита География: Литва — статья прочитана 126 раз Комментарии