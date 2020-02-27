Главная >> Новости >> в мире, общество, здоровье >> Завершив работу еврокомиссаром В. П Андрюкайтис станет спецпосланником ВОЗ в Европе

Завершив работу еврокомиссаром В. П Андрюкайтис станет спецпосланником ВОЗ в Европе

фото: sputnik


Завершивший работу в Еврокомиссии литовский социал-демократ Витянис Повилас Андрюкайтис приступит к работе специального посланника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европейском регионе.

"Я уже участвовал в этой работе, ездил в Казахстан и Узбекистан во время первых командировок, моя должность будет специальный посланник ВОЗ в Европейском регионе", – сказал BNS В. П. Андрюкайтис.

По словам социал-демократа, в данный момент он уже работает в качестве свободного командированного представителя, а формально должен заступить на должность с 1 марта.

Работу В. П. Андрюкайтиса еще должна будет одобрить Еврокомиссия, оценивающая, не будет ли возможного конфликта интересов в связи с прежней работой еврокомиссаром.

Бюро В. П. Андрюкайтиса будет находиться в Копенгагене, он будет отвечать за 53 государства Европы.

Его полномочия комиссара ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов завершились в декабре прошлого года.
BNS
Категории: в мире, общество, здоровье
Ключевые слова: еврокомиссар, карьера, Андрюкайтис
География: Литва
статья прочитана 160 раз
добавлена сегодня, 27 февраля, 14:30

Комментарии

мнение
27 февраля, 15:52
#
Достойный Человек!
Не то что Даля-дачница
ответить
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка