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Завершив работу еврокомиссаром В. П Андрюкайтис станет спецпосланником ВОЗ в Европе
Завершивший работу в Еврокомиссии литовский социал-демократ Витянис Повилас Андрюкайтис приступит к работе специального посланника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европейском регионе.
"Я уже участвовал в этой работе, ездил в Казахстан и Узбекистан во время первых командировок, моя должность будет специальный посланник ВОЗ в Европейском регионе", – сказал BNS В. П. Андрюкайтис.
По словам социал-демократа, в данный момент он уже работает в качестве свободного командированного представителя, а формально должен заступить на должность с 1 марта.
Работу В. П. Андрюкайтиса еще должна будет одобрить Еврокомиссия, оценивающая, не будет ли возможного конфликта интересов в связи с прежней работой еврокомиссаром.
Бюро В. П. Андрюкайтиса будет находиться в Копенгагене, он будет отвечать за 53 государства Европы.
Его полномочия комиссара ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов завершились в декабре прошлого года.
Ключевые слова: еврокомиссар, карьера, Андрюкайтис
География: Литва
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