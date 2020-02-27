Завершив работу еврокомиссаром В. П Андрюкайтис станет спецпосланником ВОЗ в Европе 🔊 Воспроизвести фото: sputnik



Завершивший работу в Еврокомиссии литовский социал-демократ Витянис Повилас Андрюкайтис приступит к работе специального посланника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европейском регионе.



"Я уже участвовал в этой работе, ездил в Казахстан и Узбекистан во время первых командировок, моя должность будет специальный посланник ВОЗ в Европейском регионе", – сказал BNS В. П. Андрюкайтис.



По словам социал-демократа, в данный момент он уже работает в качестве свободного командированного представителя, а формально должен заступить на должность с 1 марта.



Работу В. П. Андрюкайтиса еще должна будет одобрить Еврокомиссия, оценивающая, не будет ли возможного конфликта интересов в связи с прежней работой еврокомиссаром.



Бюро В. П. Андрюкайтиса будет находиться в Копенгагене, он будет отвечать за 53 государства Европы.



Его полномочия комиссара ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов завершились в декабре прошлого года. Завершивший работу в Еврокомиссии литовский социал-демократ Витянис Повилас Андрюкайтис приступит к работе специального посланника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европейском регионе."Я уже участвовал в этой работе, ездил в Казахстан и Узбекистан во время первых командировок, моя должность будет специальный посланник ВОЗ в Европейском регионе", – сказал BNS В. П. Андрюкайтис.По словам социал-демократа, в данный момент он уже работает в качестве свободного командированного представителя, а формально должен заступить на должность с 1 марта.Работу В. П. Андрюкайтиса еще должна будет одобрить Еврокомиссия, оценивающая, не будет ли возможного конфликта интересов в связи с прежней работой еврокомиссаром.Бюро В. П. Андрюкайтиса будет находиться в Копенгагене, он будет отвечать за 53 государства Европы.Его полномочия комиссара ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов завершились в декабре прошлого года. BNS Категории: в мире, общество, здоровье Ключевые слова: еврокомиссар, карьера, Андрюкайтис География: Литва — статья прочитана 160 раз Комментарии