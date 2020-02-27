Душа нации 🔊 Воспроизвести







Согласитесь, что каждый народ - это неповторимая и яркая культура, со своими традициями, историей, особым образом жизни. И, конечно же, это его язык. Сберечь родной язык - очень важная задача.



Важность этой задачи подчёркивает и Международный день родного языка, учреждённый ЮНЕСКО в ноябре 1999 года. Он отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля с целью защиты языкового и культурного многообразия.



День родного языка в Клайпеде национальные общины отмечают каждый год. Отмечали этот день и нынче.



Языки зарождались во все времена, существовали и давали возможность общаться, некоторые со временем вымирали. Но никогда ранее они не исчезали настолько быстро, как в ХХ веке.



С возникновением новых технологий национальным меньшинствам стало ещё труднее добиваться признания своих языков. Ведь язык, не представленный сегодня в интернете для современного мира, «не существует». Вот даже как! Важность этой задачи подчёркивает и Международный день родного языка, учреждённый ЮНЕСКО в ноябре 1999 года. Он отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля с целью защиты языкового и культурного многообразия.День родного языка в Клайпеде национальные общины отмечают каждый год. Отмечали этот день и нынче.Языки зарождались во все времена, существовали и давали возможность общаться, некоторые со временем вымирали. Но никогда ранее они не исчезали настолько быстро, как в ХХ веке.С возникновением новых технологий национальным меньшинствам стало ещё труднее добиваться признания своих языков. Ведь язык, не представленный сегодня в интернете для современного мира, «не существует». Вот даже как!



21 февраля важную для национальных меньшинств дату совместно с партнёром – Центром национальных культур - отмечала и белорусская община «Крыница» (председатель Николай Логвин).



В начале празднования члены общины и все желающие написали диктант. Несколько лет община сама подбирала текст. А в этот раз в Международный день родного языка в 13 часов для трех Прибалтийских стран впервые по видеосвязи диктовали текст белорусского диктанта из вильнюсской белорусской гимназии имени Франциска Скорины, о чём уже сообщал «Обзор».











Разъяснения по диктанту сделала директор столичной гимназии Диана Стахнович. Актёр из Минска А.Давидович читал сам текст. Такая акция прошла впервые.



Н.Логвин рассказал: «Клайпедчанин Владимир Беглик накануне диктанта настроил связь, звук, изображение. Текст подготовили преподаватели гимназии. Он был довольно сложный, тем более, что почти все участники диктанта окончили школу 40-50 лет тому назад, давно живут в Литве, белорусский язык используют лишь периодически - во время приезда на родину. А сама идея централизованного написания понравилась. Возможно, она будет использована и в будущем».



Среди клайпедчан лучше всех справились с диктантом Елена Волочко, Елена Мирончик, Игорь Шыкавец и Сергей Батютов. Все получат ценные призы - книги белорусских авторов.



Потом в зале Центра национальных культур, на фоне работ выставки белорусских художников «Белорусский Вернисаж» белорусская община Клайпеды провела литературно-музыкальный вечер «Родной язык – душа нации». Говорили о многих писателях и поэтах Беларуси, но больше всего - о Василии Быкове.











Ирина Мильковская рассказала биографию знаменитого писателя; Елена Волочко говорила о его творчестве. Потом сами ведущие - Мария Бартусявичене и Людмила Власенко - читали стихи на белорусском языке. Вспоминали замечательные, пронзительные фильмы, снятые по произведениям В.Быкова.



Зинаида Плышевкая исполнила романс на белорусском языке. Лирическую песню «Хустинка» (в переводе – платочек) спела Валентина Снигур, руководитель вокального ансамбля белорусской общины «Крыница».



Потом все за чашкой чая общались, обсуждали ближайшие планы. А планы – большие! Ведь 21 марта, в 14 часов, в Концертном зале ансамбль «Купалинка» будет отмечать свой юбилей. Община приглашает всех желающих на концерт, на который приедут гости из Беларуси.











Замечательно, что днём позже родной язык объединил и украинцев Клайпеды: 22 февраля в украинской воскресной школе (учительница Наталия Секунда) прошёл урок «Мова моя соловьиная», посвящённый Дню родного языка. Был проведён диктант для тех, кто владеет украинским языком.



В написании диктанта, как сообщила корреспонденту «Обзора» представитель Центра национальных культур Рита Банявичене, приняли участие ученики украинской воскресной школы и их родители. Дети подготовили короткие стихотворения и цитаты о родном украинском языке.



Язык исторической родины, язык предков, конечно же, в портовом городе в национальных общинах звучит часто. Но есть в году такой особенный день, в который стоит громко и для многих рассказать о своем родном языке, который надо оберегать, говорить о ярких личностях своего народа.



Фото автора и организаторов мероприятия



Существование Международного дня родного языка является своеобразным напоминанием мировому сообществу, что все языки признаются равными, потому что каждый из них уникальным образом отвечает предназначению человека, и каждый представляет живое наследие, к которому должны серьезно относиться и оберегать его.21 февраля важную для национальных меньшинств дату совместно с партнёром – Центром национальных культур - отмечала и белорусская община «Крыница» (председатель Николай Логвин).В начале празднования члены общины и все желающие написали диктант. Несколько лет община сама подбирала текст. А в этот раз в Международный день родного языка в 13 часов для трех Прибалтийских стран впервые по видеосвязи диктовали текст белорусского диктанта из вильнюсской белорусской гимназии имени Франциска Скорины, о чём уже сообщал «Обзор».Разъяснения по диктанту сделала директор столичной гимназии Диана Стахнович. Актёр из Минска А.Давидович читал сам текст. Такая акция прошла впервые.Н.Логвин рассказал: «Клайпедчанин Владимир Беглик накануне диктанта настроил связь, звук, изображение. Текст подготовили преподаватели гимназии. Он был довольно сложный, тем более, что почти все участники диктанта окончили школу 40-50 лет тому назад, давно живут в Литве, белорусский язык используют лишь периодически - во время приезда на родину. А сама идея централизованного написания понравилась. Возможно, она будет использована и в будущем».Среди клайпедчан лучше всех справились с диктантом Елена Волочко, Елена Мирончик, Игорь Шыкавец и Сергей Батютов. Все получат ценные призы - книги белорусских авторов.Потом в зале Центра национальных культур, на фоне работ выставки белорусских художников «Белорусский Вернисаж» белорусская община Клайпеды провела литературно-музыкальный вечер «Родной язык – душа нации». Говорили о многих писателях и поэтах Беларуси, но больше всего - о Василии Быкове.Ирина Мильковская рассказала биографию знаменитого писателя; Елена Волочко говорила о его творчестве. Потом сами ведущие - Мария Бартусявичене и Людмила Власенко - читали стихи на белорусском языке. Вспоминали замечательные, пронзительные фильмы, снятые по произведениям В.Быкова.Зинаида Плышевкая исполнила романс на белорусском языке. Лирическую песню «Хустинка» (в переводе – платочек) спела Валентина Снигур, руководитель вокального ансамбля белорусской общины «Крыница».Потом все за чашкой чая общались, обсуждали ближайшие планы. А планы – большие! Ведь 21 марта, в 14 часов, в Концертном зале ансамбль «Купалинка» будет отмечать свой юбилей. Община приглашает всех желающих на концерт, на который приедут гости из Беларуси.Замечательно, что днём позже родной язык объединил и украинцев Клайпеды: 22 февраля в украинской воскресной школе (учительница Наталия Секунда) прошёл урок «Мова моя соловьиная», посвящённый Дню родного языка. Был проведён диктант для тех, кто владеет украинским языком.В написании диктанта, как сообщила корреспонденту «Обзора» представитель Центра национальных культур Рита Банявичене, приняли участие ученики украинской воскресной школы и их родители. Дети подготовили короткие стихотворения и цитаты о родном украинском языке.Язык исторической родины, язык предков, конечно же, в портовом городе в национальных общинах звучит часто. Но есть в году такой особенный день, в который стоит громко и для многих рассказать о своем родном языке, который надо оберегать, говорить о ярких личностях своего народа. Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: общество, культура, в странах Балтии, образование Ключевые слова: Клайпеда, белорусская община, «Крыница», Международный день родного языка, Наталия Секунда География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 177 раз Комментарии