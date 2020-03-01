«Яга. Кошмар тёмного леса» - фильм ужасов, вдохновлённый многовековыми легендами 🔊 Воспроизвести







С 20 марта создатели фильма «Русалка. Озеро мертвых» выпускают на экраны кинотеатров Литвы новый, мистический фильм ужасов, от которого кровь стынет в жилах - «Яга. Кошмар Тёмного Леса».



Дети в престижном пригородном районе часто исчезают, но никто не помнит этого и живёт так, как будто ничего не произошло. Их тихо и незаметно уводит загадочная женщина, и они никогда не возвращаются.



Как только в семье появляется ребенок, эта женщина постучит в вашу дверь и обязательно предложит услуги няни. Она будет вежливой, образованной, нежной и заботливой, именно такой, как вам нужно, но ненадолго...



Всё изменится, когда вы перед выходом со спокойным сердцем закроете дверь своего дома...



Молодая семейная пара (актер Алексей Розин и Светлана Устинова) переезжают в дом своей мечты. Он находится у леса, здесь всегда свежий воздух, спокойствие, никакой городской суеты, дружелюбные и услужливые соседи - отличные условия для воспитания детей и наслаждения семейным счастьем. Новая няня выглядит дружелюбной, искренней, без вредных привычек, идеально подходящей для присмотра недавно родившейся дочки и сына-подростка Егора (актер Олег Чугунов). Дети в престижном пригородном районе часто исчезают, но никто не помнит этого и живёт так, как будто ничего не произошло. Их тихо и незаметно уводит загадочная женщина, и они никогда не возвращаются.Как только в семье появляется ребенок, эта женщина постучит в вашу дверь и обязательно предложит услуги няни. Она будет вежливой, образованной, нежной и заботливой, именно такой, как вам нужно, но ненадолго...Всё изменится, когда вы перед выходом со спокойным сердцем закроете дверь своего дома...Молодая семейная пара (актер Алексей Розин и Светлана Устинова) переезжают в дом своей мечты. Он находится у леса, здесь всегда свежий воздух, спокойствие, никакой городской суеты, дружелюбные и услужливые соседи - отличные условия для воспитания детей и наслаждения семейным счастьем. Новая няня выглядит дружелюбной, искренней, без вредных привычек, идеально подходящей для присмотра недавно родившейся дочки и сына-подростка Егора (актер Олег Чугунов). Красивую иллюзию создавшая няня (актриса Марьяна Спивак) вскоре начинает распространять необъяснимые страхи. Сын слышит пугающие звуки, тень няни постоянно перемещается по дому, когда все спят. Он неоднократно видел няню, ходящую по дому или тихо бормочущую по ночам у маленькой сестренки, кроватка которой обвита странными красными нитями. Помощи ждать неоткуда, потому что родители Егора ему просто не верят. Установленные в доме современные камеры наблюдения тоже не показывают ничего страшного ...



Ситуация становится неуправляемой, когда мальчик возвращается домой из школы и понимает, что его младшая сестра и странная няня исчезли без следа. Игрушки, вещи, одежда, фотографии ребенка загадочно исчезли из дома...



Нет никаких признаков того, что еще вчера в доме жил весело кричавший ребенок. Кроме того, в глазах родителей - ни жизни, ни страха, ни стресса... Они не помнят, что у них когда-то была новорожденная дочь...



Егор вынужден все это выяснить... Надежд найти живую сестру все меньше...



Основанная на многовековых легендах, жуткая, полная страха и напряжения история «Яга. Кошмар тёмного леса в кинотеатрах Литвы с 20 марта.







ЯГА. КОШМАР ТЁМНОГО ЛЕСА (JAGA TAMSIOJO MIŠKO KOŠMARAS )



ПРЕМЬЕРА В ЛИТВЕ: 20-03-2020



РЕЖИССЁР: Святослав Подгаевский



Актеры: Марьяна Спивак, Светлана Устинова, Алексей Розин, Олег Чугунов и другие.



СТРАНА: Россия



ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ: N-13



ЖАНР: фильм ужаса Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: «Яга. Кошмар тёмного леса», «Русалка. Озеро мертвых» — статья прочитана 221 раз Комментарии