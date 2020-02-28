Организаторы Евровидения оценили возможность отмены конкурса из-за коронавируса 🔊 Воспроизвести globallookpress.com



Европейский вещательный союз оценил возможность отмены конкурса «Евровидение» из-за ситуации с коронавирусом.



Об этом сообщает



«ЕВС, конечно, внимательно следит за ситуацией с коронавирусом и принимает необходимые меры в соответствии с руководящими принципами ВОЗ и национальных властей», — заявили организаторы мероприятия.



По их словам, они продолжат следить за событиями в Европе, а на данный момент слишком рано комментировать возможные сценарии. Европейский вещательный союз оценил возможность отмены конкурса «Евровидение» из-за ситуации с коронавирусом.Об этом сообщает RT со ссылкой на Inforeactor.«ЕВС, конечно, внимательно следит за ситуацией с коронавирусом и принимает необходимые меры в соответствии с руководящими принципами ВОЗ и национальных властей», — заявили организаторы мероприятия.По их словам, они продолжат следить за событиями в Европе, а на данный момент слишком рано комментировать возможные сценарии. russian.rt.com Категории: культура, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Китай, Евровидение, вирус, отмена, пандемия — статья прочитана 233 раза Комментарии