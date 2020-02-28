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Организаторы Евровидения оценили возможность отмены конкурса из-за коронавируса
Европейский вещательный союз оценил возможность отмены конкурса «Евровидение» из-за ситуации с коронавирусом.
Об этом сообщает RT со ссылкой на Inforeactor.
«ЕВС, конечно, внимательно следит за ситуацией с коронавирусом и принимает необходимые меры в соответствии с руководящими принципами ВОЗ и национальных властей», — заявили организаторы мероприятия.
По их словам, они продолжат следить за событиями в Европе, а на данный момент слишком рано комментировать возможные сценарии.
russian.rt.com
Категории: культура, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: Китай, Евровидение, вирус, отмена, пандемия
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