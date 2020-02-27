Литву посетит главный прокурор Европы 🔊 Воспроизвести



Вильнюс посетит приступающая к работе в этом году главный прокурор Европы Лаура Кодруца Кёвеши.



В четверг планируется ее встреча с министром юстиции Литвы Эльвинасом Янкявичюсом.



"Это рабочий визит, она встретится с главами всех ведомств, с которыми будет осуществляться сотрудничество", – сообщила BNS советник министра Рита Грумадайте.



Л. К. Кёвеси приступит к работе в ноябре этого года.



Ранее она была главным прокурором Национального антикоррупционного управления Румынии, являлась Генеральным прокурором этой страны.



В 2017 году Европарламент решил создать Европейскую прокуратуру, она будет бороться с мошенничеством и коррупцией в промышленной сфере. Планируется, что новое ведомство начнет работу в конце 2020 года, ее штаб-квартира будет находиться в Люксембурге. Вильнюс посетит приступающая к работе в этом году главный прокурор Европы Лаура Кодруца Кёвеши.В четверг планируется ее встреча с министром юстиции Литвы Эльвинасом Янкявичюсом."Это рабочий визит, она встретится с главами всех ведомств, с которыми будет осуществляться сотрудничество", – сообщила BNS советник министра Рита Грумадайте.Л. К. Кёвеси приступит к работе в ноябре этого года.Ранее она была главным прокурором Национального антикоррупционного управления Румынии, являлась Генеральным прокурором этой страны.В 2017 году Европарламент решил создать Европейскую прокуратуру, она будет бороться с мошенничеством и коррупцией в промышленной сфере. Планируется, что новое ведомство начнет работу в конце 2020 года, ее штаб-квартира будет находиться в Люксембурге. BNS Категории: в Европе, общество, чп и криминал Ключевые слова: визит, прокуратура ЕС География: Литва — статья прочитана 195 раз Комментарии