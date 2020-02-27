Оперативный центр экстремальный ситуаций Литвы обсудит меры против коронавируса 🔊 Воспроизвести bns.lt



В четверг литовский Государственный оперативный центр экстремальных ситуаций собирается на первое заседание, на котором обсудит меры против коронавируса.



Правитлеьство Литвы, объявившее в среду экстремальную ситуацию, создало этот центр, его главой назначен министр здравоохранения Аурелиюс Верига.



Вице-министр здравоохранения Альгирдас Шешельгис накануне отмечал, что объявление экстремальной ситуации позволит упростить использование государственного резерва для контроля над ситуацией, приобретение различных средств без конкурсных закупок, а также позволит принимать обязательные к исполнению распоряжения относительно миграции из определённых государств или регионов в Литву и из неё.



В данный момент МИД уже представил рекомендации не ездить в некоторые регионы Китая, Италии, Южной Кореи. В четверг литовский Государственный оперативный центр экстремальных ситуаций собирается на первое заседание, на котором обсудит меры против коронавируса.Правитлеьство Литвы, объявившее в среду экстремальную ситуацию, создало этот центр, его главой назначен министр здравоохранения Аурелиюс Верига.Вице-министр здравоохранения Альгирдас Шешельгис накануне отмечал, что объявление экстремальной ситуации позволит упростить использование государственного резерва для контроля над ситуацией, приобретение различных средств без конкурсных закупок, а также позволит принимать обязательные к исполнению распоряжения относительно миграции из определённых государств или регионов в Литву и из неё.В данный момент МИД уже представил рекомендации не ездить в некоторые регионы Китая, Италии, Южной Кореи. Замещавший премьера Саулюса Сквернялиса министр энергетики Жигимантас Вайчюнас в среду сказал, что у центра также будет возможность оценить необходимость ограничения полетов, возобновления проверки на внутренних границах Шенгена, однако в этом, по словам министра, потребности пока нет.



В среду Кабмин уже предусмотрел выделить из резерва 150 тыс. евро на дополнительные средства защиты и прочие непредвиденные расходы, которые возможны в превенции угрозы коронавируса. А. Шешельгис утверждает, что государство приобрело респираторные и прочие средства защиты, а экстремальная ситуация позволит выделять их лечебных учреждениям в более простом порядке.



Эти средства будут направлены на обеспечение работы медучреждений.



По данным Всемирной организации здравоохранения, число заразившихся новым вирусом COVID-19 в мире превысило 80 тысяч, умерло почти 2,7 тыс. человек.



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Объявленная в среду в связи с угрозой коронавируса экстремальная ситуация на государственном уровне в Литве может означать для бизнеса и ограничения, и льготы при выполнении обязательств, отмечает литовская деловая газета Verslo zinios.



"Все будет зависеть от того, какой будет принят план управления экстремальными ситуациями", – сказал партнер профессионального объединения адвокатов Walless Вайдотас Пуклявичюс.



По его словам, могут появиться ограничения в проведении массовых мероприятий, а бизнес-субъекты этой сферы могли бы опираться на обстоятельство непреодолимой силы и снизить свою ответственность перед другими сторонами договора.



BNS сообщало, что в четверг на первое заседание собирается литовский Государственный оперативный центр экстремальных ситуаций. На нем центр обсудит меры против коронавируса.



Правительство Литвы, объявившее в среду экстремальную ситуацию, создало этот центр, его главой назначен министр здравоохранения Аурелиюс Верига.



Вице-министр здравоохранения Альгирдас Шешельгис накануне отмечал, что объявление экстремальной ситуации позволит упростить использование государственного резерва для контроля над ситуацией, приобретение различных средств без конкурсных закупок, а также позволит принимать обязательные к исполнению распоряжения относительно миграции из определённых государств или регионов в Литву и из неё.



В данный момент МИД уже представил рекомендации не ездить в некоторые регионы Китая, Италии, Южной Кореи.



Замещавший премьера Саулюса Сквернялиса министр энергетики Жигимантас Вайчюнас в среду сказал, что у центра также будет возможность оценить необходимость ограничения полетов, возобновления проверки на внутренних границах Шенгена, однако в этом, по словам министра, потребности пока нет. BNS Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия География: Литва — статья прочитана 199 раз Комментарии