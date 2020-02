Загрузка... Испанский карнавал «на тему» Холокоста с танцующими «нацистами» вызвал всеобщее возмущение 🔊 Воспроизвести © REUTERS, DIMAS DONATE/via REUTERS



В испанском городе Кампо-де-Криптана 26 февраля устроили карнавал на тему Холокоста, одни участники которого нарядились в нацистскую форму, а другие — в «окровавленные» робы заключенных концлагерей. По мнению иностранных ведомств, парад выглядел как «насмешка над шестью миллионами евреев, убитых нацистами».



рошедший в Испании парад, посвященный памяти Холокоста, с участием танцующих «нацистов», узников лагерей смерти в полосатых пижамах и передвижной платформы, украшенной трубами крематория, вызвал всеобщее возмущение.



На региональном карнавале, состоявшемся в понедельник в небольшом городке Кампо-де-Криптана, расположенном в автономном сообществе Кастилия — Ла-Манча примерно в 90 милях к юго-востоку от Мадрида, женщины в «окровавленной» форме узников лагеря смерти размахивали флагами Израиля, а мужчины, одетые в униформу немецких офицеров, позировали с оружием в руках. рошедший в Испании парад, посвященный памяти Холокоста, с участием танцующих «нацистов», узников лагерей смерти в полосатых пижамах и передвижной платформы, украшенной трубами крематория, вызвал всеобщее возмущение.На региональном карнавале, состоявшемся в понедельник в небольшом городке Кампо-де-Криптана, расположенном в автономном сообществе Кастилия — Ла-Манча примерно в 90 милях к юго-востоку от Мадрида, женщины в «окровавленной» форме узников лагеря смерти размахивали флагами Израиля, а мужчины, одетые в униформу немецких офицеров, позировали с оружием в руках.



Представители Государственного музея Аушвиц-Биркенау в Освенциме написали в «Твиттере»: «Трудно описать: память перевернута с ног на голову, далеко за гранью вульгарного китча, без осмысления и уважения».



Руководители карнавальной труппы Культурной ассоциации Эль-Чапараль (El Chaparral Cultural Association) из близлежащего Лас-Месаса, которая организовала тематическую часть парада, посвященную Холокосту, в своем заявлении в Инстаграме извинились перед всеми, кого это мероприятие оскорбило, и сообщили, что отменили дальнейшие парады, которые они планировали провести в этом регионе.



«Распространяется ошибочное представление о нашем клубе, которое, на самом деле, не соответствует тому, что мы предполагали сделать, — говорится в заявлении. — Мы хотели выразить свое внимательное отношение и уважение».



«Мы выступаем против геноцида еврейского народа, по отношению к которому мы испытываем огромное восхищение и уважение и которому приносим свои извинения».



Hard to describe: memory upside-down, far beyond vulgar kitsch, without any relevance, without reflection & respect.



Difícil de describir: desmemoria traspasando la frontera de la vulgaridad y lo kitsch. Sin ningún tipo de relevancia, reflexión ni respeto. https://t.co/Zfy8z0eH1B — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) February 25, 2020



​В заявлении властей города Кампо-де-Криптана говорится, что Ассоциация обещала, что парад будет «данью памяти миллионов людей, которые стали невинными жертвами массового истребления, происходившего в Германии во время Второй мировой войны».



«После того, как мы увидели представление, мы разделяем вызванную им критику. Если первоначальная цель состояла в том, чтобы почтить память жертв, то совершенно понятно, что она не была достигнута», — говорится в заявлении.



Власти возложили вину на Ассоциацию, поскольку у муниципалитета «нет возможности осуществлять предварительную проверку или просматривать оформление выступлений всех групп, участвующих в параде».



Городские власти заявили, что «решительно осуждают» геноцид еврейского народа нацистами и любое проявление «глумления или опошления этой темы».



Организация Stand With Us, выступающая против проявления антисемитизма во всем мире, назвала этот парад «возмутительным» и «неприемлемым», а в Обществе дружбы между гражданами Каталонии и Израиля заявили, что он «еще хуже», чем карнавал, который состоялся в воскресенье в Бельгии. В декабре ежегодный парад в городе Алст был исключен из списка нематериального культурного наследия ЮНЕСКО из-за «регулярного повторения расистских и антисемитских представлений».



First, there was an awful carnival in Belgium. Now, there’s another one in Spain. Even worse. @Jerusalem_Post @ynetnews @TimesofIsrael @haaretzcom https://t.co/04S8FGEcrA — ACAI (@ACAI_cat) February 25, 2020



Как сообщила испанская радиостанция Cadena SER, местный мэр Сантьяго Ласаро (Santiago Lázaro) заявил: «Я согласен, что эта тема кажется не очень карнавальной. Я думаю, что это больше не повторится».



Посольство Израиля в Испании написало на своей странице в «Твиттере», что «европейские страны должны активно бороться с антисемитизмом».



В июне прошлого года, после того как вандалы осквернили еврейское кладбище во Франции, в Германии резко увеличилось число нападений на евреев, а в Великобритании началось официальное расследование антисемитизма в Лейбористской партии, неправительственная правозащитная организация «Хьюман Райтс Вотч» (Human Rights Watch) предупредила, что «больше невозможно закрывать глаза на свидетельства роста антисемитизма в Европе».



В декабре, в тот же день, когда во время празднования Хануки в Нью-Йорке от тяжелых ножевых ранений пострадали пять человек, на зданиях в Лондоне появились изображения Звезды Давида и надписи, по всей видимости, относящиеся к терактам 11 сентября.



