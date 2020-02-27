Загрузка... С новейшей американской АПЛ облезло стелс-покрытие после первого же похода 🔊 Воспроизвести Фото © Forbes



Новейшая американская атомная подводная лодка "Колорадо" вернулась из своего первого похода с облупившимся и повреждённым стелс-покрытием, сообщает



Отмечается, что субмарина ходила в суровых северных водах, пересекла полярный круг и посетила порты Швеции и Норвегии, её путь составил около 63 тысяч километров.



На фото, сделанном в то время, когда подлодка вошла в порт Фаслейн в Шотландии, отчётливо видно, что маскировочное покрытие отошло кусками, оно сколото и облуплено.



Это не первый раз, когда ВМС США сталкиваются с подобными проблемами. Осенью 2019 года одного из американских судостроителей уже обвиняли в фальсификации результатов тестов на качество стелс-оболочки подлодок. Тем не менее проблема не ограничилась одним случаем, несмотря на то что субмарина "Колорадо" была построена на другой верфи. Новейшая американская атомная подводная лодка "Колорадо" вернулась из своего первого похода с облупившимся и повреждённым стелс-покрытием, сообщает ЛАЙФ со ссылкой на Forbes.Отмечается, что субмарина ходила в суровых северных водах, пересекла полярный круг и посетила порты Швеции и Норвегии, её путь составил около 63 тысяч километров.На фото, сделанном в то время, когда подлодка вошла в порт Фаслейн в Шотландии, отчётливо видно, что маскировочное покрытие отошло кусками, оно сколото и облуплено.Это не первый раз, когда ВМС США сталкиваются с подобными проблемами. Осенью 2019 года одного из американских судостроителей уже обвиняли в фальсификации результатов тестов на качество стелс-оболочки подлодок. Тем не менее проблема не ограничилась одним случаем, несмотря на то что субмарина "Колорадо" была построена на другой верфи.



New article. Photo of #USNavy submarine USS Colorado on maiden deployment shows stealth coating issue. #Navy #Submarines. #SubMondayhttps://t.co/hKhNBL66uB — H I Sutton (@CovertShores) February 24, 2020 Ранее были названы подводные лодки, способные уничтожить человечество. В список вошли три российские и две американские субмарины. Загрузка... life.ru Категории: политика, в мире, чп и криминал, технологии Ключевые слова: США, ЧП, подлодка — статья прочитана 126 раз Комментарии