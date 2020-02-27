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С новейшей американской АПЛ облезло стелс-покрытие после первого же похода

Фото © Forbes


Новейшая американская атомная подводная лодка "Колорадо" вернулась из своего первого похода с облупившимся и повреждённым стелс-покрытием, сообщает ЛАЙФ со ссылкой на Forbes.

Отмечается, что субмарина ходила в суровых северных водах, пересекла полярный круг и посетила порты Швеции и Норвегии, её путь составил около 63 тысяч километров.

На фото, сделанном в то время, когда подлодка вошла в порт Фаслейн в Шотландии, отчётливо видно, что маскировочное покрытие отошло кусками, оно сколото и облуплено.

Это не первый раз, когда ВМС США сталкиваются с подобными проблемами. Осенью 2019 года одного из американских судостроителей уже обвиняли в фальсификации результатов тестов на качество стелс-оболочки подлодок. Тем не менее проблема не ограничилась одним случаем, несмотря на то что субмарина "Колорадо" была построена на другой верфи.
Ранее были названы подводные лодки, способные уничтожить человечество. В список вошли три российские и две американские субмарины.

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life.ru
Категории: политика, в мире, чп и криминал, технологии
Ключевые слова: США, ЧП, подлодка
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добавлена сегодня, 27 февраля, 16:00

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