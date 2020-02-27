С новейшей американской АПЛ облезло стелс-покрытие после первого же похода

Новейшая американская атомная подводная лодка "Колорадо" вернулась из своего первого похода с облупившимся и повреждённым стелс-покрытием, сообщает ЛАЙФ со ссылкой на Forbes.
Отмечается, что субмарина ходила в суровых северных водах, пересекла полярный круг и посетила порты Швеции и Норвегии, её путь составил около 63 тысяч километров.
На фото, сделанном в то время, когда подлодка вошла в порт Фаслейн в Шотландии, отчётливо видно, что маскировочное покрытие отошло кусками, оно сколото и облуплено.
Это не первый раз, когда ВМС США сталкиваются с подобными проблемами. Осенью 2019 года одного из американских судостроителей уже обвиняли в фальсификации результатов тестов на качество стелс-оболочки подлодок. Тем не менее проблема не ограничилась одним случаем, несмотря на то что субмарина "Колорадо" была построена на другой верфи.
Ранее были названы подводные лодки, способные уничтожить человечество. В список вошли три российские и две американские субмарины.
New article. Photo of #USNavy submarine USS Colorado on maiden deployment shows stealth coating issue. #Navy #Submarines. #SubMondayhttps://t.co/hKhNBL66uB— H I Sutton (@CovertShores) February 24, 2020