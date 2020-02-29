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В ЦБ РФ сообщили о новых схемах привлечения россиян в финансовые пирамиды



«Мошенники не отстают от трендов, а иногда сами их создают и раскручивают, используя при этом нестандартные решения, сообщает RT. Например, в 2019-м создатели пирамид активно начали привлекать средства граждан для инвестиций в строительство жилых домов с помощью 3D-принтеров», — заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях в беседе с газетой «Известия».

Ещё одной уловкой названо предложение купить путёвку на круизные путешествия по цене 50% ниже рынка. Как уточнили в пресс-службе Центробанка, для получения такой опции жертве нужно было ежемесячно переводить на счёт организатора не менее $100 и привлечь по меньшей мере пятерых друзей или знакомых.
Регулятор обнаружил несколько таких пирамид. По имеющимся оценкам, в каждую из них организаторы привлекли около 500 человек.

Кроме того, в 2019 году рекламировалась финансовая пирамида на Дальнем Востоке, которая предлагала «инвестиции» в быстрорастущую экономику соседних стран, в первую очередь Китая.

«Компания позиционировала себя как международную инвестиционную платформу, созданную на основе иностранной логистической компании», — рассказали в пресс-службе Центробанка.

Там также предупредили, что для придания достоверности мошенники стали указывать в рекламе доходность, «подсчитанную» до десятых и сотых процента.
russian.rt.com
Категории: экономика, чп и криминал
Ключевые слова: мошенничество, пирамиды, банки
География: Россия
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добавлена сегодня, 29 февраля, 16:20

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