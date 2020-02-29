Загрузка... Врач объяснил, как распознать сердечный приступ за месяц до его начала 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Евгений Самарин



Доктор медицинских наук, профессор Мехман Мамедов в интервью "Аргументам и фактам" назвал симптомы, указывающие на возможное развитие инфаркта, сообщает



Кардиолог заметил, что в некоторых случаях сердечный приступ может развиваться около месяца. Так, на патологию может указывать усталость и постоянная сонливость. Дело в том, что сосуды, постоянно пребывающие в стрессе, находятся в длительном тонусе, а значит — преимущественно сужены. Из-за этого клеткам и тканям не хватает кислорода и питания, что вызывает появление симптомов со стороны нервной системы. Доктор медицинских наук, профессор Мехман Мамедов в интервью "Аргументам и фактам" назвал симптомы, указывающие на возможное развитие инфаркта, сообщает РИА Новости Кардиолог заметил, что в некоторых случаях сердечный приступ может развиваться около месяца. Так, на патологию может указывать усталость и постоянная сонливость. Дело в том, что сосуды, постоянно пребывающие в стрессе, находятся в длительном тонусе, а значит — преимущественно сужены. Из-за этого клеткам и тканям не хватает кислорода и питания, что вызывает появление симптомов со стороны нервной системы. "Еще один признак — сбивчивое дыхание. При сбое в работе одного органа, в данном случае сердца, начинаются проблемы в функционировании легких, нарушается процесс газообмена, дыхание становится прерывистым", — рассказал Мамедов.



За несколько дней до приступа может появиться озноб. Обычно пациенты путают такое состояние с симптомами вирусной инфекции — ОРВИ, но если оно вызвано проблемами с сердцем, температура тела будет нормальной, добавил врач.



Среди нетипичных симптомов возможного инфаркта кардиолог выделил боль в животе или под ребрами справа, кашель с розоватой пенистой мокротой. Симптоматика "острого живота" — изжога, тошнота, рвота, вздутие — чаще встречается у женщин.



Профессор напомнил, что при острой фазе проявления этих симптомов нужно незамедлительно обращаться за медицинской помощью. В остальных ситуациях при наличии нетипичных проблем со здоровьем следует посетить терапевта или кардиолога и пройти профилактический осмотр. Загрузка... РИА Новости Категории: образование, здоровье Ключевые слова: врач, советы, инфаркт — статья прочитана 154 раза Комментарии