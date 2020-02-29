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Врач объяснил, как распознать сердечный приступ за месяц до его начала

© РИА Новости / Евгений Самарин


Доктор медицинских наук, профессор Мехман Мамедов в интервью "Аргументам и фактам" назвал симптомы, указывающие на возможное развитие инфаркта, сообщает РИА Новости.

Кардиолог заметил, что в некоторых случаях сердечный приступ может развиваться около месяца. Так, на патологию может указывать усталость и постоянная сонливость. Дело в том, что сосуды, постоянно пребывающие в стрессе, находятся в длительном тонусе, а значит — преимущественно сужены. Из-за этого клеткам и тканям не хватает кислорода и питания, что вызывает появление симптомов со стороны нервной системы.
"Еще один признак — сбивчивое дыхание. При сбое в работе одного органа, в данном случае сердца, начинаются проблемы в функционировании легких, нарушается процесс газообмена, дыхание становится прерывистым", — рассказал Мамедов.

За несколько дней до приступа может появиться озноб. Обычно пациенты путают такое состояние с симптомами вирусной инфекции — ОРВИ, но если оно вызвано проблемами с сердцем, температура тела будет нормальной, добавил врач.

Среди нетипичных симптомов возможного инфаркта кардиолог выделил боль в животе или под ребрами справа, кашель с розоватой пенистой мокротой. Симптоматика "острого живота" — изжога, тошнота, рвота, вздутие — чаще встречается у женщин.

Профессор напомнил, что при острой фазе проявления этих симптомов нужно незамедлительно обращаться за медицинской помощью. В остальных ситуациях при наличии нетипичных проблем со здоровьем следует посетить терапевта или кардиолога и пройти профилактический осмотр.
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РИА Новости
Категории: образование, здоровье
Ключевые слова: врач, советы, инфаркт
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добавлена сегодня, 29 февраля, 15:40

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