Вашингтон подарил Овечкину элитные часы Hublot с российским триколором 🔊 Воспроизвести



Клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" перед матчем с "Виннипегом" поздравил своего капитана Александра Овечкина с покорением очередной голевой вершины — 700 шайб в лиге, сообщает



Овечкин мгновенно отблагодарил за подарок 701-й шайбой, но "Вашингтон" всё равно проиграл, в том числе из-за ошибок нового одноклубника Ови Ильи Ковальчука. Клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" перед матчем с "Виннипегом" поздравил своего капитана Александра Овечкина с покорением очередной голевой вершины — 700 шайб в лиге, сообщает ЛАЙФ . Руководство команды вручило нападающему элитные часы фирмы Hublot в титановом корпусе с числом 700. Ремешок и циферблат кастомизированы цветами российского флага.Овечкин мгновенно отблагодарил за подарок 701-й шайбой, но "Вашингтон" всё равно проиграл, в том числе из-за ошибок нового одноклубника Ови Ильи Ковальчука. life.ru Категории: спорт, общество Ключевые слова: подарок, рекорд, Овечкин, НХЛ — статья прочитана 158 раз Комментарии