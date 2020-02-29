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Вашингтон подарил Овечкину элитные часы Hublot с российским триколором



Клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" перед матчем с "Виннипегом" поздравил своего капитана Александра Овечкина с покорением очередной голевой вершины — 700 шайб в лиге, сообщает ЛАЙФ. Руководство команды вручило нападающему элитные часы фирмы Hublot в титановом корпусе с числом 700. Ремешок и циферблат кастомизированы цветами российского флага.

Овечкин мгновенно отблагодарил за подарок 701-й шайбой, но "Вашингтон" всё равно проиграл, в том числе из-за ошибок нового одноклубника Ови Ильи Ковальчука.
life.ru
Категории: спорт, общество
Ключевые слова: подарок, рекорд, Овечкин, НХЛ
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добавлена сегодня, 29 февраля, 15:00

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