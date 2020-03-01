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Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

© РИА Новости / Алексей Мальгавко Снегоуборочный поезд. Архивное фото


Прибывший из России железнодорожный состав для расчистки путей от снега произвел фурор в Финляндии, где почти шесть тысяч километров железных дорог зимой обычно расчищают тракторами и экскаваторами, сообщает РИА Новости.

"Тяжелое зимнее оборудование от Российских железных дорог будет испытано на финской железнодорожной сети в течение февраля. Поезд по борьбе со снегом прибыл на испытания. Цель эксперимента — определить, можно ли использовать данное оборудование для улучшения технического обслуживания железных дорог в Финляндии", — рассказал РИА Новости представитель Агентства транспортной инфраструктуры Финляндии Маркку Нуммелин.
Железнодорожный состав испытают на севере Финляндии, где сейчас максимальное количество снега для этого сезона. Изначально испытания планировалось провести на юго-востоке страны, но там сейчас снега почти нет.

Российскую железнодорожную снегоуборочную машину СМ-7 финны прозвали "поезд, поедающий снег, которому нет аналога". Проведя сравнение с другими снегоуборщиками железных дорог в мире, финны пришли к выводу, что более экологичного и эффективного способа для уборки снега с железной дороги на планете пока нет, пишет издание Ilta Sanomat, которое публикует подробный фотоотчет о российском снегоуборщике.

"Особое внимание будет уделено безопасности и пригодности данного оборудования для финской железнодорожной сети. Если опыт будет удачным, то возможно приобретение данного вида техники", — уточнил Нуммелин.

Ранее в РЖД сообщали, что их железнодорожная снегоуборочная техника приступила к расчистке путей от снега в Финляндии. Соответствующий договор заключен между ООО "РЖД Интернешнл" (дочерняя компания ОАО "РЖД") и Агентством транспортной инфраструктуры Финляндии.
РИА Новости
Категории: технологии, экономика
Ключевые слова: Россия, Финляндия, поезд, снег
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добавлена сегодня, 1 марта, 11:00

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