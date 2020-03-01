Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Алексей Мальгавко Снегоуборочный поезд. Архивное фото



Прибывший из России железнодорожный состав для расчистки путей от снега произвел фурор в Финляндии, где почти шесть тысяч километров железных дорог зимой обычно расчищают тракторами и экскаваторами, сообщает



"Тяжелое зимнее оборудование от Российских железных дорог будет испытано на финской железнодорожной сети в течение февраля. Поезд по борьбе со снегом прибыл на испытания. Цель эксперимента — определить, можно ли использовать данное оборудование для улучшения технического обслуживания железных дорог в Финляндии", — рассказал РИА Новости представитель Агентства транспортной инфраструктуры Финляндии Маркку Нуммелин. Прибывший из России железнодорожный состав для расчистки путей от снега произвел фурор в Финляндии, где почти шесть тысяч километров железных дорог зимой обычно расчищают тракторами и экскаваторами, сообщает РИА Новости "Тяжелое зимнее оборудование от Российских железных дорог будет испытано на финской железнодорожной сети в течение февраля. Поезд по борьбе со снегом прибыл на испытания. Цель эксперимента — определить, можно ли использовать данное оборудование для улучшения технического обслуживания железных дорог в Финляндии", — рассказал РИА Новости представитель Агентства транспортной инфраструктуры Финляндии Маркку Нуммелин. Железнодорожный состав испытают на севере Финляндии, где сейчас максимальное количество снега для этого сезона. Изначально испытания планировалось провести на юго-востоке страны, но там сейчас снега почти нет.



Российскую железнодорожную снегоуборочную машину СМ-7 финны прозвали "поезд, поедающий снег, которому нет аналога". Проведя сравнение с другими снегоуборщиками железных дорог в мире, финны пришли к выводу, что более экологичного и эффективного способа для уборки снега с железной дороги на планете пока нет, пишет издание Ilta Sanomat, которое публикует подробный фотоотчет о российском снегоуборщике.



"Особое внимание будет уделено безопасности и пригодности данного оборудования для финской железнодорожной сети. Если опыт будет удачным, то возможно приобретение данного вида техники", — уточнил Нуммелин.



Ранее в РЖД сообщали, что их железнодорожная снегоуборочная техника приступила к расчистке путей от снега в Финляндии. Соответствующий договор заключен между ООО "РЖД Интернешнл" (дочерняя компания ОАО "РЖД") и Агентством транспортной инфраструктуры Финляндии. РИА Новости Категории: технологии, экономика Ключевые слова: Россия, Финляндия, поезд, снег — статья прочитана 235 раз Комментарии