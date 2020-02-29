Загрузка... Редкая корона XVIII века вернулась в Эфиопию. Ее 20 лет тайно хранили в Нидерландах 🔊 Воспроизвести @ABIYAHMEDALI Image caption Сирак Асфа передает корону премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али



Выходец из Эфиопии более 20 лет тайно хранил в своей роттердамской квартире редкую корону XVIII века - и теперь, наконец, вернул ее на родину, сообщает



На реликвии изображены Иисус Христос и Святой Дух, а также ученики Христа. Предполагается, что всего было изготовлено 20 подобных митр-корон - они использовались священниками во время богослужений. Выходец из Эфиопии более 20 лет тайно хранил в своей роттердамской квартире редкую корону XVIII века - и теперь, наконец, вернул ее на родину, сообщает ВВС На реликвии изображены Иисус Христос и Святой Дух, а также ученики Христа. Предполагается, что всего было изготовлено 20 подобных митр-корон - они использовались священниками во время богослужений.



В 1974 году к власти в Эфиопии пришел так называемый Временный военно-административный совет (Дерг). Военная диктатура проводила в стране массовые репрессии, известные как "красный террор". В тот период погибли сотни тысяч человек, многие были вынуждены покинуть Эфиопию.



В 1980-90 годы в роттердамской квартире Асфы останавливались многие эфиопы. "Это мог быть кто угодно: друзья, беженцы...", - рассказал он.



"Я верен Эфиопии"



В 1998 году один из этих людей и привез с собой корону, она была у него в чемодане. "Большинству людей нет дела до культурного достояния. Но я верен Эфиопии", - сказал Асфа в интервью Би-би-си в прошлом году.



Асфа заявил своему знакомому, что не позволит вынести корону из своей квартиры, поскольку ее нужно вернуть на родину.



Пытаясь понять, что делать дальше, Асфа попросил совета на интернет-форумах, но ничего полезного это не принесло. Тогда он решил оставить корону у себя до тех пор, пока не появится возможность безопасно вернуть ее в Эфиопию.



"Я оказался в безвыходной ситуации, не знал, кому об этом можно рассказать, кому ее отдать - и как вообще поступить. И, конечно же, я боялся, что голландские власти ее конфискуют, - рассказал он. - У меня повсюду были датчики пожарной сигнализации, всего около восьми штук. Очень страшно было!".



Но в 2018 году новым премьер-министром Эфиопии стал Абий Ахмед Али, которого считают прогрессивным политиком (в 2019 году он получил Нобелевскую премию мира - в том числе за урегулирование конфликта с соседней Эритреей).



Асфа решил, что настало время вернуть историческую реликвию на родину. Он обратился за помощью к голландскому исследователю Артуру Брэнду, которого называют Индианой Джонсом мира искусства.



AFP Image caption Перед отправкой в Эфиопию корона хранилась в надежном месте



"Я сказал ему: понимаешь, если так будет продолжаться, то не станет либо короны, либо меня самого, - сказал Бранд в интервью Би-би-си. - Я объяснил, что люди, которые тогда к этому имели отношение, могут узнать о короне и отобрать ее у меня".



Украденный артефакт



С ведома нидерландской полиции Бранд поместил корону в надежное место. Приглашенный эксперт подтвердил ее подлинность, после чего голландец решил, что будет правильно объявить о находке публично.



"Это удивительная вещь. Она очень массивная. Мне жаль тех, кому приходилось носить ее на голове, потому что после пары часов начнет болеть шея", - говорит эксперт.



REUTERS Image caption В 2018 году премьер-министром Эфиопии стал Абий Ахмед Али



Затем Асфе и Бранду пришлось подождать, пока власти Эфиопии свяжутся с Нидерландами, чтобы организовать возврат реликвии на родину.



"Я хочу, чтобы эта корона стала символом единства и сплоченности. Ее возвращению будут рады все эфиопы, и даже все африканцы", - сказал Сирак Асфа.



Газета New York Times сообщала(требуется подписка), что корону изучал эксперт по эфиопским артефактам из Оксфордского университета Джакопо Ниши. Он рассказал изданию, что артефакт, скорее всего, был украден в 1990-е годы из церкви в Эфиопии.



Ниши оценил рыночную стоимость короны в 40-50 тыс. евро. Сирак Асфа, у которого хранилась корона, эмигрировал в Нидерланды из Эфиопии в 1978 году, спасаясь от репрессий коммунистического режима.В 1974 году к власти в Эфиопии пришел так называемый Временный военно-административный совет (Дерг). Военная диктатура проводила в стране массовые репрессии, известные как "красный террор". В тот период погибли сотни тысяч человек, многие были вынуждены покинуть Эфиопию.В 1980-90 годы в роттердамской квартире Асфы останавливались многие эфиопы. "Это мог быть кто угодно: друзья, беженцы...", - рассказал он.В 1998 году один из этих людей и привез с собой корону, она была у него в чемодане. "Большинству людей нет дела до культурного достояния. Но я верен Эфиопии", - сказал Асфа в интервью Би-би-си в прошлом году.Асфа заявил своему знакомому, что не позволит вынести корону из своей квартиры, поскольку ее нужно вернуть на родину.Пытаясь понять, что делать дальше, Асфа попросил совета на интернет-форумах, но ничего полезного это не принесло. Тогда он решил оставить корону у себя до тех пор, пока не появится возможность безопасно вернуть ее в Эфиопию."Я оказался в безвыходной ситуации, не знал, кому об этом можно рассказать, кому ее отдать - и как вообще поступить. И, конечно же, я боялся, что голландские власти ее конфискуют, - рассказал он. - У меня повсюду были датчики пожарной сигнализации, всего около восьми штук. Очень страшно было!".Но в 2018 году новым премьер-министром Эфиопии стал Абий Ахмед Али, которого считают прогрессивным политиком (в 2019 году он получил Нобелевскую премию мира - в том числе за урегулирование конфликта с соседней Эритреей).Асфа решил, что настало время вернуть историческую реликвию на родину. Он обратился за помощью к голландскому исследователю Артуру Брэнду, которого называют Индианой Джонсом мира искусства."Я сказал ему: понимаешь, если так будет продолжаться, то не станет либо короны, либо меня самого, - сказал Бранд в интервью Би-би-си. - Я объяснил, что люди, которые тогда к этому имели отношение, могут узнать о короне и отобрать ее у меня".С ведома нидерландской полиции Бранд поместил корону в надежное место. Приглашенный эксперт подтвердил ее подлинность, после чего голландец решил, что будет правильно объявить о находке публично."Это удивительная вещь. Она очень массивная. Мне жаль тех, кому приходилось носить ее на голове, потому что после пары часов начнет болеть шея", - говорит эксперт.Затем Асфе и Бранду пришлось подождать, пока власти Эфиопии свяжутся с Нидерландами, чтобы организовать возврат реликвии на родину."Я хочу, чтобы эта корона стала символом единства и сплоченности. Ее возвращению будут рады все эфиопы, и даже все африканцы", - сказал Сирак Асфа.Газета New York Times сообщала(требуется подписка), что корону изучал эксперт по эфиопским артефактам из Оксфордского университета Джакопо Ниши. Он рассказал изданию, что артефакт, скорее всего, был украден в 1990-е годы из церкви в Эфиопии.Ниши оценил рыночную стоимость короны в 40-50 тыс. евро. Загрузка... bbc.com Категории: в мире, история, общество Ключевые слова: Египет, корона, артефакт — статья прочитана 179 раз Комментарии