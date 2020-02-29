Загрузка... Думали, что собака, а оказался медведь 🔊 Воспроизвести Медвежонок, которого принесла собака. Фото © Instagram / wildlifecenter_va



В округе Вашингтон, штат Вирджиния, США, собака принесла домой с прогулки необычного щенка. Малыша с розовым носиком и тёмной гладкой шерстью и впрямь сначала можно было принять за представителя семейства псовых, сообщает



Владельцы заботливой собаки позвонили в местный Департамент охоты и рыболовства. И потом малыша передали в Центр дикой природы штата Вирджиния, который поделился историей у себя в инстаграме. По словам специалистов, детёныш оказался медвежонком, который, вероятнее всего, осиротел. Кроху осмотрели ветеринары и пришли к выводу, что ему около двух-трёх недель. При этом он весил всего 540 г и был немного обезвожен, но в целом бодр и здоров.



Маленькая медведица, которую нашли почти замёрзшей. Фото © Instagram / wildlifecenter_va



Медвежонка поместили в инкубатор, где уже находилась маленькая медведица. Самку ранее нашли почти замёрзшей рабочие, которые чинили линии электропередачи, пишет Wildlifecenter. Обоим малышам уже подыскали новые семьи — подселили к медведицам, у которых есть детёныши. В округе Вашингтон, штат Вирджиния, США, собака принесла домой с прогулки необычного щенка. Малыша с розовым носиком и тёмной гладкой шерстью и впрямь сначала можно было принять за представителя семейства псовых, сообщает ЛАЙФ . Однако при ближайшем рассмотрении хозяева насторожились, и не зря.Владельцы заботливой собаки позвонили в местный Департамент охоты и рыболовства. И потом малыша передали в Центр дикой природы штата Вирджиния, который поделился историей у себя в инстаграме. По словам специалистов, детёныш оказался медвежонком, который, вероятнее всего, осиротел. Кроху осмотрели ветеринары и пришли к выводу, что ему около двух-трёх недель. При этом он весил всего 540 г и был немного обезвожен, но в целом бодр и здоров.Медвежонка поместили в инкубатор, где уже находилась маленькая медведица. Самку ранее нашли почти замёрзшей рабочие, которые чинили линии электропередачи, пишет Wildlifecenter. Обоим малышам уже подыскали новые семьи — подселили к медведицам, у которых есть детёныши. Загрузка... life.ru Категории: в мире, общество Ключевые слова: животные, медведь, щенок — статья прочитана 193 раза Комментарии