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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Думали, что собака, а оказался медведь
В округе Вашингтон, штат Вирджиния, США, собака принесла домой с прогулки необычного щенка. Малыша с розовым носиком и тёмной гладкой шерстью и впрямь сначала можно было принять за представителя семейства псовых, сообщает ЛАЙФ. Однако при ближайшем рассмотрении хозяева насторожились, и не зря.
Владельцы заботливой собаки позвонили в местный Департамент охоты и рыболовства. И потом малыша передали в Центр дикой природы штата Вирджиния, который поделился историей у себя в инстаграме. По словам специалистов, детёныш оказался медвежонком, который, вероятнее всего, осиротел. Кроху осмотрели ветеринары и пришли к выводу, что ему около двух-трёх недель. При этом он весил всего 540 г и был немного обезвожен, но в целом бодр и здоров.
Медвежонка поместили в инкубатор, где уже находилась маленькая медведица. Самку ранее нашли почти замёрзшей рабочие, которые чинили линии электропередачи, пишет Wildlifecenter. Обоим малышам уже подыскали новые семьи — подселили к медведицам, у которых есть детёныши.
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life.ru
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