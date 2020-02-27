Загрузка... Детям в Англии запретили бить по мячу головой во время тренировок 🔊 Воспроизвести



Ученые провели исследование о влиянии футбольной карьеры на здоровье спортсмена. Они показали, что бывшие футболисты в три с половиной раза чаще умирают от деменции, чем обычные люди, сообщает



Футбольная ассоциация Англии ввела запрет на игру головой во время тренировок детских футбольных команд. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщил британский телеканал Sky Sports. Ученые провели исследование о влиянии футбольной карьеры на здоровье спортсмена. Они показали, что бывшие футболисты в три с половиной раза чаще умирают от деменции, чем обычные люди, сообщает DW Футбольная ассоциация Англии ввела запрет на игру головой во время тренировок детских футбольных команд. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщил британский телеканал Sky Sports. Решение связано с новыми исследованиями о влиянии футбольной карьеры на здоровье спортсмена. Они показали, что бывшие футболисты в три с половиной раза чаще умирают от деменции, чем обычные люди. Ученые связывают это с частыми ударами головой во время карьеры.



Запрета во время матчей не будет



Полный запрет на игру головой во время тренировок введен для детей до 12 лет, а дети до 17 могут отрабатывать этот игровой прием на тренировках раз в неделю.



Запрета не распространяется на официальные игры, однако отмечается, что по статистике эти возрастные группы и так сравнительно редко играют головой во время матчей. Загрузка... dw.com Категории: спорт, здоровье Ключевые слова: дети, футбол, запрет, голова, удары — статья прочитана 185 раз Комментарии