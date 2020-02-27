Детям в Англии запретили бить по мячу головой во время тренировок

Ученые провели исследование о влиянии футбольной карьеры на здоровье спортсмена. Они показали, что бывшие футболисты в три с половиной раза чаще умирают от деменции, чем обычные люди, сообщает DW.
Футбольная ассоциация Англии ввела запрет на игру головой во время тренировок детских футбольных команд. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщил британский телеканал Sky Sports.
Решение связано с новыми исследованиями о влиянии футбольной карьеры на здоровье спортсмена. Они показали, что бывшие футболисты в три с половиной раза чаще умирают от деменции, чем обычные люди. Ученые связывают это с частыми ударами головой во время карьеры.
Запрета во время матчей не будет
Полный запрет на игру головой во время тренировок введен для детей до 12 лет, а дети до 17 могут отрабатывать этот игровой прием на тренировках раз в неделю.
Запрета не распространяется на официальные игры, однако отмечается, что по статистике эти возрастные группы и так сравнительно редко играют головой во время матчей.
Запрета во время матчей не будет
Полный запрет на игру головой во время тренировок введен для детей до 12 лет, а дети до 17 могут отрабатывать этот игровой прием на тренировках раз в неделю.
Запрета не распространяется на официальные игры, однако отмечается, что по статистике эти возрастные группы и так сравнительно редко играют головой во время матчей.