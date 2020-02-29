Загрузка... Сын британского мультимиллионера бросил беременную русскую жену 🔊 Воспроизвести Фото © MailOnline



Джонатан Роуленд собрал вещи и переехал, пока супруга отдыхала в Доминикане, сообщает



Один из богатейших людей Британии, сын британского мультимиллионера Дэвида Роуленда Джонатан бросил беременную русскую жену. По словам Анны, муж ушёл из дома, оставив двух маленьких детей на попечение нянь.



— Пока я была на заслуженном отдыхе в Доминикане, ничего не подозревая о предстоящей катастрофе, мой замечательный муж собрал все свои вещи и перенёс в свою новую резиденцию, о которой он мне никогда не сообщал, — рассказала Анна в "Инстаграме".



Женщина утверждает, что 44-летний бизнесмен оставил двух детей четырёх и двух лет на нянь и переехал. При этом, по её словам, ранее супруг начал выносить из дома дорогостоящие картины под предлогом того, что якобы освобождает место для третьего ребёнка. Она отметила, что намерена мирно обсудить ситуацию и обоюдно прийти к решению о разводе. Джонатан Роуленд собрал вещи и переехал, пока супруга отдыхала в Доминикане, сообщает ЛАЙФ Один из богатейших людей Британии, сын британского мультимиллионера Дэвида Роуленда Джонатан бросил беременную русскую жену. По словам Анны, муж ушёл из дома, оставив двух маленьких детей на попечение нянь.— Пока я была на заслуженном отдыхе в Доминикане, ничего не подозревая о предстоящей катастрофе, мой замечательный муж собрал все свои вещи и перенёс в свою новую резиденцию, о которой он мне никогда не сообщал, — рассказала Анна в "Инстаграме".Женщина утверждает, что 44-летний бизнесмен оставил двух детей четырёх и двух лет на нянь и переехал. При этом, по её словам, ранее супруг начал выносить из дома дорогостоящие картины под предлогом того, что якобы освобождает место для третьего ребёнка. Она отметила, что намерена мирно обсудить ситуацию и обоюдно прийти к решению о разводе. Вместе с тем сам Роуленд отрицает расставание с женой. В беседе с MailOnline он заявил, что они с Анной всё ещё вместе.



Ранее "мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина призналась, что после развода с королём Малайзии её жизнь поменялась не в лучшую сторону, так что пришлось даже пересмотреть своё отношение к окружающим и обзавестись лицензией на оружие.



Загрузка... life.ru Категории: общество, в мире, дом и быт Ключевые слова: миллионер, жена, русская, британец — статья прочитана 255 раз Комментарии