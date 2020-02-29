Загрузка... В британском парламенте нашли секретный ход XVII века 🔊 Воспроизвести UK PARLIAMENT/JESSICATAYLOR Image caption Секретный ход опробовал спикер британского парламента Линдси Хойл



В здании британского парламента нашли секретный ход, которым пользовались премьер-министры и высокопоставленные особы, сообщает



Историки, которые работают над планом реставрации Палаты общин, обнаружили утерянную дверцу и скрывающийся за ней проход с 360-летней историей.



Проход был создан для коронации Карла II в 1660 году - чтобы высокопоставленные гости церемонии могли попасть на праздничный банкет в Вестминстерском зале - грандиозном помещении, примыкающем к залу заседаний палаты общин. В здании британского парламента нашли секретный ход, которым пользовались премьер-министры и высокопоставленные особы, сообщает ВВС Историки, которые работают над планом реставрации Палаты общин, обнаружили утерянную дверцу и скрывающийся за ней проход с 360-летней историей.Проход был создан для коронации Карла II в 1660 году - чтобы высокопоставленные гости церемонии могли попасть на праздничный банкет в Вестминстерском зале - грандиозном помещении, примыкающем к залу заседаний палаты общин.



UKPARLIAMENT/JESSICATAYLOR Image caption Одна из деревянных панелей оказалась потайной дверью



На проход случайно наткнулись в 1950-е, когда здание ремонтировали после бомбардировок Лондона во время Второй мировой войны, но тогда он был снова замурован и забыт.



"Сказать, что мы поражены - значит ничего не сказать. Мы были уверены, что после войны его замуровали так, что уже не найти", - сказал Марк Коллинз, историк, изучающий здания парламента.



"Этим проходом на протяжении веков пользовались спикер со своей церемониальной процессией и множество членов парламента, в нем столько истории", - добавила Лиз Халлам Смит, специалист по парламентскому наследию и архитектуре. Именно она обнаружила, что в секретный проход можно попасть через деревянную панель.



В Вестминстерском зале, в который когда-то вели двери утерянного хода, с 1895 года висит медная табличка, сообщающая о нем, но, по словам Халлам Смит, о его местонахождении было известно очень мало.



UKPARLIAMENT/JESSICATAYLOR Image caption Табличка в Вестминстерском зале упоминает секретный ход, но не вся информация на ней достоверна, считают ученые



Проход располагается между толстой стеной со стороны Вестминстерского зала и деревянными панелями, которые идут вдоль всего периметра соседнего помещения. До недавнего времени в этом помещении располагался офис Лейбористской партии, а до этого - гардероб для депутатов.



Именно одна из этих деревянных панелей оказалась дверцей, которую архитекторы решили оставить там во время последней крупной реставрации 1950-е годы.



"Мы копались в 10 тысячах неучтенных документов и вдруг обнаружили указание на маленькую секретную дверь среди деревянных панелей, - рассказывает Лиз Халлам Смит. - Мы пригляделись к панелям, и в одной из них была крошечная замочная скважина, на которую раньше никто не обращал внимания".



Любопытные находки



Когда специалисты изготовили ключ, и дверь была открыта, они увидели за ней маленькое помещение с каменным полом и замурованным кирпичом дверным проемом у дальней стены. На высоте 3,5 метра там были дверные петли, на которых, судя по всему, висели двери, открывавшиеся в Вестминстерский зал.



Еще на стенах нашли надписи карандашом, датируемые серединой XIX века, когда парламент перестраивали в неоготическом стиле после крупного пожара.



Надписи сделали двое рабочих, замуровывавших оба конца прохода. "Это помещение закрыл Том Портер, большой поклонник темного эля", - написано на стене.



Еще одна надпись гласит: "Этих рабочих наняли для ремонта галереи. 11 августа 1851 года. Настоящие демократы".



Как объясняет Халлам Смит, упоминание настоящих демократов означает, что рабочие принадлежали к движению "Чартизм", которое добивалось, чтобы все мужчины в возрасте от 21 года имели право голоса, и чтобы желающим баллотироваться в депутаты необязательно было иметь собственность.



К удивлению ученых, в помещении был выключатель, благодаря которому внутри можно было зажечь свет. Он исходил от большой лампочки с надписью "Собственность правительства Ее Величества", которая находилась там, видимо, с 1950-х и не вышла из строя.



Лампочка зажглась спустя 70 лет



Ученые считают, что двери, ведущие в зал, были изготовлены примерно 360 лет назад. Анализ дверной рамы показал, что дерево, из которого она изготовлена, было срублено в 1659 году. Это соответствует имеющейся информации о том, что эти двери были сделаны для банкета по случаю коронации Карла II.



"Обнаружение секретного хода с его загадками доставило нам большую радость, - сказал историк Марк Коллинз, - но мы уверены, что с этим местом связано множество тайн, о которых мы и не догадываемся".



"Мы надеемся поделиться нашими находками с посетителями, когда восстановление завершится", - добавил он. Впоследствии это был главный вход в палату общин для членов парламента - пока его не замуровали в толстых стенах старинного здания.На проход случайно наткнулись в 1950-е, когда здание ремонтировали после бомбардировок Лондона во время Второй мировой войны, но тогда он был снова замурован и забыт."Сказать, что мы поражены - значит ничего не сказать. Мы были уверены, что после войны его замуровали так, что уже не найти", - сказал Марк Коллинз, историк, изучающий здания парламента."Этим проходом на протяжении веков пользовались спикер со своей церемониальной процессией и множество членов парламента, в нем столько истории", - добавила Лиз Халлам Смит, специалист по парламентскому наследию и архитектуре. Именно она обнаружила, что в секретный проход можно попасть через деревянную панель.В Вестминстерском зале, в который когда-то вели двери утерянного хода, с 1895 года висит медная табличка, сообщающая о нем, но, по словам Халлам Смит, о его местонахождении было известно очень мало.Проход располагается между толстой стеной со стороны Вестминстерского зала и деревянными панелями, которые идут вдоль всего периметра соседнего помещения. До недавнего времени в этом помещении располагался офис Лейбористской партии, а до этого - гардероб для депутатов.Именно одна из этих деревянных панелей оказалась дверцей, которую архитекторы решили оставить там во время последней крупной реставрации 1950-е годы."Мы копались в 10 тысячах неучтенных документов и вдруг обнаружили указание на маленькую секретную дверь среди деревянных панелей, - рассказывает Лиз Халлам Смит. - Мы пригляделись к панелям, и в одной из них была крошечная замочная скважина, на которую раньше никто не обращал внимания".Когда специалисты изготовили ключ, и дверь была открыта, они увидели за ней маленькое помещение с каменным полом и замурованным кирпичом дверным проемом у дальней стены. На высоте 3,5 метра там были дверные петли, на которых, судя по всему, висели двери, открывавшиеся в Вестминстерский зал.Еще на стенах нашли надписи карандашом, датируемые серединой XIX века, когда парламент перестраивали в неоготическом стиле после крупного пожара.Надписи сделали двое рабочих, замуровывавших оба конца прохода. "Это помещение закрыл Том Портер, большой поклонник темного эля", - написано на стене.Еще одна надпись гласит: "Этих рабочих наняли для ремонта галереи. 11 августа 1851 года. Настоящие демократы".Как объясняет Халлам Смит, упоминание настоящих демократов означает, что рабочие принадлежали к движению "Чартизм", которое добивалось, чтобы все мужчины в возрасте от 21 года имели право голоса, и чтобы желающим баллотироваться в депутаты необязательно было иметь собственность.К удивлению ученых, в помещении был выключатель, благодаря которому внутри можно было зажечь свет. Он исходил от большой лампочки с надписью "Собственность правительства Ее Величества", которая находилась там, видимо, с 1950-х и не вышла из строя.Ученые считают, что двери, ведущие в зал, были изготовлены примерно 360 лет назад. Анализ дверной рамы показал, что дерево, из которого она изготовлена, было срублено в 1659 году. Это соответствует имеющейся информации о том, что эти двери были сделаны для банкета по случаю коронации Карла II."Обнаружение секретного хода с его загадками доставило нам большую радость, - сказал историк Марк Коллинз, - но мы уверены, что с этим местом связано множество тайн, о которых мы и не догадываемся"."Мы надеемся поделиться нашими находками с посетителями, когда восстановление завершится", - добавил он. Загрузка... bbc.com Категории: общество, в мире, история Ключевые слова: парламент, Британия, здание — статья прочитана 205 раз Комментарии