Еще пять российских компаний поставят Минску нефть по рыночной цене без премии 🔊 Воспроизвести © Дмитрий Рогулин/ТАСС



В "Белнефтехиме" напомнили, что ранее нефть в Белоруссию поставляли "Роснефть", "Татнефть", "Газпромнефть", "Лукойл" и "Сургутнефтегаз", но не уточнили, входят ли эти компании в список новых поставщиков, сообщает



Пять российских нефтяных компаний будут поставлять нефть в Белоруссию в марте по рыночной цене без премии, помимо компаний группы "Сафмар" Михаила Гуцериева. Об этом сообщили в концерне "Белнефтехим".



"Пять новых игроков, с которыми мы будем работать до конца первого квартала. Они не входят в список наших традиционных поставщиков. Это дополнительно к группе компаний "Сафмар". Поставки будут идти по рыночной цене без премии", - уточнили в концерне. В "Белнефтехиме" напомнили, что ранее нефть в Белоруссию поставляли "Роснефть", "Татнефть", "Газпромнефть", "Лукойл" и "Сургутнефтегаз", но не уточнили, входят ли эти компании в список новых поставщиков, сообщает ТАСС Пять российских нефтяных компаний будут поставлять нефть в Белоруссию в марте по рыночной цене без премии, помимо компаний группы "Сафмар" Михаила Гуцериева. Об этом сообщили в концерне "Белнефтехим"."Пять новых игроков, с которыми мы будем работать до конца первого квартала. Они не входят в список наших традиционных поставщиков. Это дополнительно к группе компаний "Сафмар". Поставки будут идти по рыночной цене без премии", - уточнили в концерне. В "Белнефтехиме" напомнили, что ранее нефть в Белоруссию поставляли "Роснефть", "Татнефть", "Газпромнефть", "Лукойл" и "Сургутнефтегаз". При этом в концерне не стали уточнять, входят ли эти компании в список новых поставщиков.



Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января, поскольку Москва и Минск не заключили соглашения об условиях поставок на этот год. Позднее поставки были частично возобновлены компаниями группы "Сафмар".



Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству проработать альтернативные варианты поставок. Власти республики сообщали, что направили предложения странам Балтии, Польше, Украине, Казахстану и Азербайджану. Первая партия норвежской нефти поступила 26 января на ОАО "Нафтан", она было доставлена в Клайпедский порт норвежским танкером "Брейвикен".



11 февраля "Белнефтехим" сообщил о заборе технологической нефти из системы нефтепроводов "Дружба" для поставок на свои НПЗ. ТАСС Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Россия, нефть, договор, цена, поставки География: Белоруссия — статья прочитана 174 раза Комментарии