Россия разработала пять прототипов вакцины против нового коронавируса 🔊 Воспроизвести Вице-премьер РФ Татьяна Голикова и руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова © Александр Астафьев/POOL/ТАСС



Разработка находится на начальной стадии, сообщила



Российские ученые разработали пять прототипов вакцины против коронавирусной инфекции, разработка находится на начальной стадии. Об этом в среду заявила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.



"Наработано сейчас пять прототипов вакцины, но это сейчас начальная стадия работы. Хочу сказать, что коллеги очень плотно этим занимаются, и когда у нас будут более конкретные результаты, мы проинформируем об этом", - сказала она. Разработка находится на начальной стадии, сообщила ТАСС вице-премьер Татьяна Голикова.Российские ученые разработали пять прототипов вакцины против коронавирусной инфекции, разработка находится на начальной стадии. Об этом в среду заявила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова."Наработано сейчас пять прототипов вакцины, но это сейчас начальная стадия работы. Хочу сказать, что коллеги очень плотно этим занимаются, и когда у нас будут более конкретные результаты, мы проинформируем об этом", - сказала она. ТАСС Категории: здоровье, образование Ключевые слова: Россия, вакцина, Китай, вирус, пандемия — статья прочитана 199 раз Комментарии