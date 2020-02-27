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Россия разработала пять прототипов вакцины против нового коронавируса

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова и руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова © Александр Астафьев/POOL/ТАСС


Разработка находится на начальной стадии, сообщила ТАСС вице-премьер Татьяна Голикова.

Российские ученые разработали пять прототипов вакцины против коронавирусной инфекции, разработка находится на начальной стадии. Об этом в среду заявила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Наработано сейчас пять прототипов вакцины, но это сейчас начальная стадия работы. Хочу сказать, что коллеги очень плотно этим занимаются, и когда у нас будут более конкретные результаты, мы проинформируем об этом", - сказала она.
ТАСС
Категории: здоровье, образование
Ключевые слова: Россия, вакцина, Китай, вирус, пандемия
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добавлена сегодня, 27 февраля, 11:00

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