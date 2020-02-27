Россия разработала пять прототипов вакцины против нового коронавируса

Разработка находится на начальной стадии, сообщила ТАСС вице-премьер Татьяна Голикова.
Российские ученые разработали пять прототипов вакцины против коронавирусной инфекции, разработка находится на начальной стадии. Об этом в среду заявила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.
"Наработано сейчас пять прототипов вакцины, но это сейчас начальная стадия работы. Хочу сказать, что коллеги очень плотно этим занимаются, и когда у нас будут более конкретные результаты, мы проинформируем об этом", - сказала она.