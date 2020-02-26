В литовском Расеняй отменили презентацию книги Красная Даля 🔊 Воспроизвести SCREENSHOT Объявлении библиотеки о презентации книги Руты Янутене "Красная Даля"



Автор книги уверена, что отмена произошла под давлением некоторых СМИ, политиков и местных журналистов, сообщает



Автор книги возмутилась поступком библиотеки, заявив, что отмена презентации произошла из-за того, что "позвонили "с телевизора", из "15min" и еще два местных консерватора привлекли [Андрюса] Тапинаса (литовского журналиста. – Sputnik)". Автор книги уверена, что отмена произошла под давлением некоторых СМИ, политиков и местных журналистов, сообщает Sputnik Литва . Публичная библиотека Расейняя имени Марцелиюса Мартинайтиса отменила презентацию книги журналистки Руты Янутене "Красная Даля". Объявление появилось на официальной странице в Facebook, однако потом пост был удален и появился анонс другого мероприятия.Автор книги возмутилась поступком библиотеки, заявив, что отмена презентации произошла из-за того, что "позвонили "с телевизора", из "15min" и еще два местных консерватора привлекли [Андрюса] Тапинаса (литовского журналиста. – Sputnik)". "Получается так, что в Литве есть место только для панегирика Ульбинайте (автор книг об экс-президенте Литвы Дале Грибаускайте. – Sputnik), все остальные трепыхаются дальше. Поскольку то же самое произошло и в Алитусе, то обращаюсь ко всем, кто еще ценит свободное слово. Если еще не готовы жить во тьме пропаганды, давайте искать нейтральные пространства и смельчаков, которые их предоставят", – написала Янутене в Facebook.



Презентация книги была назначена на 13 марта в 17:00 по местному времени. Однако теперь расейняйская библиотека приглашает на презентацию книги Миндаугаса Милиниса "Партизаны II".



Директор библиотеки подтвердил, что мероприятие было отменено, а организовано оно было не от лица организации, а частным лицом, при этом не было никаких контрактов, написал журналист Тапинас на Facebook. По его мнению, библиотека – публичное место, которое существует за счет налогоплательщиков и должно "обладать критическим мышлением и оценить, кого приглашают к себе в гости".



"Опус Янутене точно никакая не легендарная книга, а месть бывшей журналистки, смесь желания внимания и интерпретации удобных фактов, для которой Швейк нашел бы очень подходящее место. Нет, не в библиотеке", – написал журналист.



Тапинас считает, что для Янутене презентация книги – это часть ее политической кампании.



Книга "Красная Даля" представляет собой "сборник документов о бывшем президенте Литвы Дале Грибаускайте и рассказов людей, лично знающих ее или изучавших ее биографию". Янутене написала ее после того, как была завернута ее передача "Последняя инстанция", в которой она собиралась рассказать о коммунистическом прошлом экс-лидера республики.



Ранее член Сейма Наглис Путейкис и его советник Янутене инициировали пресс-конференцию для изучения информации о том, что Грибаускайте могла проходить обучение в школе КГБ. Парламентарии объяснили, что экс-президент, "скрыв" тот факт, что она якобы училась в школе КГБ, нарушила закон о выборах президента. lt.sputniknews.ru Категории: политика, история, образование Ключевые слова: презентация, Грибаускайте, книга, критика, Янутене География: Литва — статья прочитана 203 раза Комментарии