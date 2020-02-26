Г. Науседа о критике переговоров по бюджету ЕС: один работает, а пять смотрят и объясняют 🔊 Воспроизвести lrp.lt



Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что некоторые комментарии относительно переговоров по бюджету Евросоюза (ЕС) могут быть обусловлены незнанием, и сравнил критику с анекдотической ситуацией, когда один работает, а пятеро окружающих только смотрят и дают бессмысленные советы.



Он сказал это, отвечая на вопрос журналистов о непрямой критике из уст экс-президента Дали Грибаускайте – она на прошлой неделе заявила, что переговоры в Брюсселе провалились, поэтому говорить о промежуточных достижениях нельзя.



"Можно, конечно, напомнить, что на переговорах бывают разные стадии, и когда обе стороны переговоров: в данном случае чистые плательщики и чистые получатели, – стремятся достичь на переговорах больше, переговоры иногда сознательно прекращаются, но это не означает их провала. Наверное, это недостаток информации, мы могли бы всю её предоставить", – сказал Г. Науседа журналистам в Казлу-Руде. Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что некоторые комментарии относительно переговоров по бюджету Евросоюза (ЕС) могут быть обусловлены незнанием, и сравнил критику с анекдотической ситуацией, когда один работает, а пятеро окружающих только смотрят и дают бессмысленные советы.Он сказал это, отвечая на вопрос журналистов о непрямой критике из уст экс-президента Дали Грибаускайте – она на прошлой неделе заявила, что переговоры в Брюсселе провалились, поэтому говорить о промежуточных достижениях нельзя."Можно, конечно, напомнить, что на переговорах бывают разные стадии, и когда обе стороны переговоров: в данном случае чистые плательщики и чистые получатели, – стремятся достичь на переговорах больше, переговоры иногда сознательно прекращаются, но это не означает их провала. Наверное, это недостаток информации, мы могли бы всю её предоставить", – сказал Г. Науседа журналистам в Казлу-Руде. "Но, знаете, я бы попросил об одном – хотя бы на время переговоров воздержаться от разного рода комментариев, чтобы не создалось такое впечатление, как на советском строительстве: один копает траншею, пятеро смотрят и объясняют, как её нужно копать", – добавил президент.



После того, как в прошлую пятницу на саммите ЕС не было достигнуто соглашение по бюджету ЕС, Г. Науседа назвал достижением предусмотренное в проекте бюджета предложение выделить Литве компенсацию в размере почти 200 млн евро из-за сокращения численности населения. Президент выразил мнение, что "это достижение уже никуда не денется".



Д. Грибаускайте на следующий день заявила журналистам, что "пока не закончил переговоры, говорить о промежуточных достижениях нельзя". BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: бюджет, компенсации, ЕС, Грибаускайте, Переговоры, дотации, критика География: Литва — статья прочитана 48 раз Комментарии