Литва присоединяется к инициативе Европейского пакта по пластику 🔊 Воспроизвести



Чтобы оперативнее решать проблему загрязнения пластиковыми отходами и уменьшать использование одноразового пластика, Литва присоединится к инициативе Европейского пакта по пластику. В среду это одобрил кабмин Литвы.



Цель этого выработанного по инициативе Франции и Нидерландов пакта – поощрять ответственное использование пластика, его сбор, сортировку, повторное использование, переработку и применение части переработанного пластика в производстве.



"Министерство окружающей среды положительно оценивает эту инициативу и предлагает присоединиться на правительственном уровне, потому что при проведении в жизнь целей пакта Литве будет легче достичь и целей, предусмотренных в других правовых актах экономики замкнутого цикла Евросоюза ", – сказал на совещании кабмина в среду министр окружающей среды Кястутис Мажейка. Чтобы оперативнее решать проблему загрязнения пластиковыми отходами и уменьшать использование одноразового пластика, Литва присоединится к инициативе Европейского пакта по пластику. В среду это одобрил кабмин Литвы.Цель этого выработанного по инициативе Франции и Нидерландов пакта – поощрять ответственное использование пластика, его сбор, сортировку, повторное использование, переработку и применение части переработанного пластика в производстве."Министерство окружающей среды положительно оценивает эту инициативу и предлагает присоединиться на правительственном уровне, потому что при проведении в жизнь целей пакта Литве будет легче достичь и целей, предусмотренных в других правовых актах экономики замкнутого цикла Евросоюза ", – сказал на совещании кабмина в среду министр окружающей среды Кястутис Мажейка. BNS Категории: общество, технологии, здоровье, в Европе Ключевые слова: запрет, ЕС, пластик География: Литва — статья прочитана 209 раз Комментарии