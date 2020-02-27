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Литва присоединяется к инициативе Европейского пакта по пластику
Чтобы оперативнее решать проблему загрязнения пластиковыми отходами и уменьшать использование одноразового пластика, Литва присоединится к инициативе Европейского пакта по пластику. В среду это одобрил кабмин Литвы.
Цель этого выработанного по инициативе Франции и Нидерландов пакта – поощрять ответственное использование пластика, его сбор, сортировку, повторное использование, переработку и применение части переработанного пластика в производстве.
"Министерство окружающей среды положительно оценивает эту инициативу и предлагает присоединиться на правительственном уровне, потому что при проведении в жизнь целей пакта Литве будет легче достичь и целей, предусмотренных в других правовых актах экономики замкнутого цикла Евросоюза ", – сказал на совещании кабмина в среду министр окружающей среды Кястутис Мажейка.
Категории: общество, технологии, здоровье, в Европе
География: Литва
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