Оппозиционные либералы в Литве отказались от соглашения по коронавирусу 🔊 Воспроизвести



Оппозиционная фракция партии «Саюдис либералов» сегодня, 26 февраля, отказалась подписывать межпартийное соглашение об ответственном поведении политиков на фоне угрозы коронавируса и недопущении паники среди населения из-за неосторожных высказываний политиков, которое предложили всем партиям подписать правящие «крестьяне-зелёные», сообщает корреспондент



По словам главы партии Виктории Чмилите-Ниельсен, подобные соглашения только показывают желание правящих бороться с угрозой коронавируса «на бумаге», а не реальными действиями.



«Большая часть энергии уходит, чтобы перенести вину и избежать критики», — обвиняя правящих в бездействии, заявила Чмелите-Ниельсен. По её словам, властям вместо договорённостей следует сконцентрироваться на конкретном плане для предотвращения вспышки коронавируса в Литве. Оппозиционная фракция партии «Саюдис либералов» сегодня, 26 февраля, отказалась подписывать межпартийное соглашение об ответственном поведении политиков на фоне угрозы коронавируса и недопущении паники среди населения из-за неосторожных высказываний политиков, которое предложили всем партиям подписать правящие «крестьяне-зелёные», сообщает корреспондент ИА REGNUM По словам главы партии Виктории Чмилите-Ниельсен, подобные соглашения только показывают желание правящих бороться с угрозой коронавируса «на бумаге», а не реальными действиями.«Большая часть энергии уходит, чтобы перенести вину и избежать критики», — обвиняя правящих в бездействии, заявила Чмелите-Ниельсен. По её словам, властям вместо договорённостей следует сконцентрироваться на конкретном плане для предотвращения вспышки коронавируса в Литве. ИСТОРИЯ ВОПРОСА



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