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Оппозиционные либералы в Литве отказались от соглашения по коронавирусу



Оппозиционная фракция партии «Саюдис либералов» сегодня, 26 февраля, отказалась подписывать межпартийное соглашение об ответственном поведении политиков на фоне угрозы коронавируса и недопущении паники среди населения из-за неосторожных высказываний политиков, которое предложили всем партиям подписать правящие «крестьяне-зелёные», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам главы партии Виктории Чмилите-Ниельсен, подобные соглашения только показывают желание правящих бороться с угрозой коронавируса «на бумаге», а не реальными действиями.

«Большая часть энергии уходит, чтобы перенести вину и избежать критики», — обвиняя правящих в бездействии, заявила Чмелите-Ниельсен. По её словам, властям вместо договорённостей следует сконцентрироваться на конкретном плане для предотвращения вспышки коронавируса в Литве.
ИСТОРИЯ ВОПРОСА

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Коронавирус — это патоген, который способен поражать дыхательную, пищеварительную и нервные системы как человека, так и животных. Китайский вариант способен передаваться от человека к человеку. Медики задаются вопросом, представляет ли собой вспышка в КНР чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения международного масштаба.
regnum.ru
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: партии, Китай, соглашение, литовцы, вирус, либералы, пандемия
География: Литва
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добавлена сегодня, 26 февраля, 21:00

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