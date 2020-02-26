В связи с приглашением И. Розовой на ассамблею православия спросят мнение комитетов сейма 🔊 Воспроизвести



Член сейма Литвы Ирина Розова информировала правление сейма о том, что снова получила приглашение на заседание Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), и хочет узнать, намерена ли Литва и в дальнейшем участвовать в этой организации.



"Обращаю ваше внимание на то, что я в очередной раз получила приглашение принять участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия, которое состоится 2-5 апреля в Милане, в Италии. Прошу вас рассмотреть не только моё участие в этой встрече, но и вообще участие Литвы в работе ассамблеи", – говорится в письме парламентария руководству сейма.



И. Розова подчеркнула, что Литва является одним из учредителей этой международной организации.



На заседании в среду правление сейма постановило спросить мнение комитетов По национальной безопасности и обороне и По иностранным делам. Член сейма Литвы Ирина Розова информировала правление сейма о том, что снова получила приглашение на заседание Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), и хочет узнать, намерена ли Литва и в дальнейшем участвовать в этой организации."Обращаю ваше внимание на то, что я в очередной раз получила приглашение принять участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия, которое состоится 2-5 апреля в Милане, в Италии. Прошу вас рассмотреть не только моё участие в этой встрече, но и вообще участие Литвы в работе ассамблеи", – говорится в письме парламентария руководству сейма.И. Розова подчеркнула, что Литва является одним из учредителей этой международной организации.На заседании в среду правление сейма постановило спросить мнение комитетов По национальной безопасности и обороне и По иностранным делам. "Аграрий" Арвидас Некрошюс сказал, что следует дать оценку не только конкретному приглашению, но и тому, целесообразно ли сейму вообще участвовать в этой ассамблее.



Правление сейма в июне прошлого года командировало И. Розову для участия в МАП в Тбилиси. Выступление представителя России на заседании МАП вызвало серьёзные протесты оппозиции в Грузии.



После этого вице-председатель Комитета по европейским делам парламента Грузии Георгий Канделаки обратился к парламентариям Литвы, утверждая, что в МАП "в последнее время стала доминировать Москва", а участие в её деятельности только способствует проведению в жизнь повестки дня России.



В августе прошлого года замдиректора Департамента госбезопасности (ДГБ) Вайдотас Мажейка сказал журналистам в сейме, что участие политиков в деятельности МАП представляет собой фактор риска.



"Мы говорим, что участие в таком формате является фактором риска для национальной безопасности", – сказал он.



Член Русского альянса Литвы И. Розова в сейме входит во фракцию Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей.



Когда в прошлом году стали интересоваться этой командировкой И. Розовой, выяснилось, что на основании справки ДГБ ранее ей не было выдано разрешение на работу с засекреченной информацией из-за скрытых ею связей с российскими дипломатами. В этой связи в сейме начато парламентское расследование, инициирован импичмент И. Розовой. BNS Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: форум, депутат, КНБО, Розова География: Литва — статья прочитана 118 раз Комментарии