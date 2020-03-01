8 Марта – самые романтические песни мира 🔊 Воспроизвести Именно в этот день - 8 марта - на сцене самого уютного зала Старого Вильнюса – «White Piano Hall» (ул. Кедайню, 8) состоится концерт, посвящённый любви, романтике и женщинам.



С потрясающей программой «Аmor y mujeres» («Любовь и женщина») со своей группой «Loca de amor» в Литве впервые выступит аргентинская певица Габриелла Пужон-Родригес.



Именно к этой романтической дате уважаемой публике будет представлена программа, состоящая из великих романтических хитов популярной музыки из репертуара Стинга, Ареты Франклин, Алисы Кейс, Консуело Веласкес, Принца, Шаде, Рубен Рада и др.



Певица будет не только петь, она будет общаться с публикой, рассказывать о своих песнях, об Аргентине! И, само собой, после концерта можно будет сфотографироваться с артистами, взять на память автограф, символически испробовать прекрасное вино от «Burbulio vynine» - подарок любителям музыки. С потрясающей программой «Аmor y mujeres» («Любовь и женщина») со своей группой «Loca de amor» в Литве впервые выступит аргентинская певица Габриелла Пужон-Родригес.Именно к этой романтической дате уважаемой публике будет представлена программа, состоящая из великих романтических хитов популярной музыки из репертуара Стинга, Ареты Франклин, Алисы Кейс, Консуело Веласкес, Принца, Шаде, Рубен Рада и др.Певица будет не только петь, она будет общаться с публикой, рассказывать о своих песнях, об Аргентине! И, само собой, после концерта можно будет сфотографироваться с артистами, взять на память автограф, символически испробовать прекрасное вино от «Burbulio vynine» - подарок любителям музыки. Габриелла Пужон-Родригес родилась во франко-аргентинской семье 29 лет назад в третьем по величине городе Аргентины - Росарио.



Все её детство было связано с музыкой; родители всячески стимулировали таланты девочки, оплатив образование в самой лучшей музыкальной школе страны.



Судьба распорядилась так, что вместе с семьёй Габриелла переехала вначале в Испанию, а потом - к родственникам во Францию. Певица выступала в престижных клубах, познакомилась со многими звёздами, которые дали ей прекрасную рекомендацию. Так, замечательный композитор, гитарист и соавтор Стинга Доминик Миллер, который, к слову, сам родом из Аргентины, и который с другими стинговскими музыкантами будет концертировать в Вильнюсе 1 марта в театре «Вайдила», пригласил именно Габриеллу исполнить на единственном концерте в Литве несколько песен Стинга.



Романтические флюиды личной жизни привели Габриеллу именно в Литву, с которой она пока связывает свою жизнь.



Габриелла свободно говорит на родном испанском, каталонском диалекте, португальском, английском, французском, литовском (!), неплохо понимает латышский и русский языки.



Поздравьте милых женщин, поздравьте себя посещением Праздника музыки, романтики и любви 8 Марта (начало в 18.00) в уютном столичном «White Piano Hall» (всего 170 мест).



Билеты на концерт Габриеллы Пужон-Родригез и группы «Loca de amor» продаются во всех кассах Bilietai.lt.



Любая информация по сотрудничеству, заказ билетов и пр. – по телефонам: 370 645 36403 и +370 671 76502. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Габриелла Пужон-Родригес, «Loca de amor» Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1207 — статья прочитана 201 раз Комментарии