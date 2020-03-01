«Травиата» возвращается 🔊 Воспроизвести



Литовский национальный театр оперы и балета (ЛНТОБ) на недавней Вильнюсской книжной ярмарке организовал аж два стенда. Посетители ярмарки получили возможность первыми купить билеты на спектакли второго полугодия, в том числе – на новогоднюю «Травиату». Эта традиция возрождается в театре после 11-летнего перерыва: последний раз в новогодний вечер 31 декабря опера звучала на сцене ЛНТОБ в 2009 году.



Кроме того, на ярмарке ЛНТОБ предложил билеты со скидкой не только на все спектакли февраля – ноября, но и на предстоящие премьеры – оперу Г.Доницетти «Анна Болейн» и новую постановку балета А.Адана «Жизель».



Впрочем, те, кто не успел купить билет в оперу на книжной ярмарке, всегда смогут это сделать в кассе театра и на сайте www.opera.lt Литовский национальный театр оперы и балета (ЛНТОБ) на недавней Вильнюсской книжной ярмарке организовал аж два стенда. Посетители ярмарки получили возможность первыми купить билеты на спектакли второго полугодия, в том числе – на новогоднюю «Травиату». Эта традиция возрождается в театре после 11-летнего перерыва: последний раз в новогодний вечер 31 декабря опера звучала на сцене ЛНТОБ в 2009 году.Кроме того, на ярмарке ЛНТОБ предложил билеты со скидкой не только на все спектакли февраля – ноября, но и на предстоящие премьеры – оперу Г.Доницетти «Анна Болейн» и новую постановку балета А.Адана «Жизель».Впрочем, те, кто не успел купить билет в оперу на книжной ярмарке, всегда смогут это сделать в кассе театра и на сайте www.opera.lt Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: Травиата Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1207 — статья прочитана 173 раза Комментарии