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Объявлена программа Вильнюсского фестиваля 2020 года
Литовская национальная филармония объявила программу предстоящего Вильнюсского фестиваля (Vilniaus festivalis). Фестиваль, названный «Daina apie žemę» («Песнь о земле»), в этом году будет проходить с 30 мая по 18 июня. Все десять намеченных мероприятий состоятся в Большом зале филармонии. Первыми о фестивале и его программе узнали и даже смогли купить билеты посетители проходившей недавно Вильнюсской книжной ярмарки.
А откроют фестиваль гости из самого сердца Европы – Люксембурга. На первом концерте фестиваля 30 мая выступит оркестр Люксембургской филармонии (художественный руководитель и дирижёр Густаво Гимено), солистка – скрипачка Патриция Копатчинская (Молдавия, Германия). В программе – Концерт для скрипки с оркестром №1 Дмитрия Шостаковича и Симфония №4 («Романтическая») Антона Брукнера.
Подробная информация о фестивале и других концертах – на сайте www.filharmonija.lt.
Фото: www.filharmonija.lt.
Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: Вильнюсский фестиваль, Vilniaus festivalis, «Daina apie žemę», «Песнь о земле»
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1207
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