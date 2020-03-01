Объявлена программа Вильнюсского фестиваля 2020 года 🔊 Воспроизвести







Литовская национальная филармония объявила программу предстоящего Вильнюсского фестиваля (Vilniaus festivalis). Фестиваль, названный «Daina apie žemę» («Песнь о земле»), в этом году будет проходить с 30 мая по 18 июня. Все десять намеченных мероприятий состоятся в Большом зале филармонии. Первыми о фестивале и его программе узнали и даже смогли купить билеты посетители проходившей недавно Вильнюсской книжной ярмарки.



А откроют фестиваль гости из самого сердца Европы – Люксембурга. На первом концерте фестиваля 30 мая выступит оркестр Люксембургской филармонии (художественный руководитель и дирижёр Густаво Гимено), солистка – скрипачка Патриция Копатчинская (Молдавия, Германия). В программе – Концерт для скрипки с оркестром №1 Дмитрия Шостаковича и Симфония №4 («Романтическая») Антона Брукнера.



Подробная информация о фестивале и других концертах – на сайте



Фото: www.filharmonija.lt.



Литовская национальная филармония объявила программу предстоящего Вильнюсского фестиваля (Vilniaus festivalis). Фестиваль, названный «Daina apie žemę» («Песнь о земле»), в этом году будет проходить с 30 мая по 18 июня. Все десять намеченных мероприятий состоятся в Большом зале филармонии. Первыми о фестивале и его программе узнали и даже смогли купить билеты посетители проходившей недавно Вильнюсской книжной ярмарки.А откроют фестиваль гости из самого сердца Европы – Люксембурга. На первом концерте фестиваля 30 мая выступит оркестр Люксембургской филармонии (художественный руководитель и дирижёр Густаво Гимено), солистка – скрипачка Патриция Копатчинская (Молдавия, Германия). В программе – Концерт для скрипки с оркестром №1 Дмитрия Шостаковича и Симфония №4 («Романтическая») Антона Брукнера.Подробная информация о фестивале и других концертах – на сайте www.filharmonija.lt. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Вильнюсский фестиваль, Vilniaus festivalis, «Daina apie žemę», «Песнь о земле» Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1207 — статья прочитана 267 раз Комментарии