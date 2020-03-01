«Союз зверей: Спасение двуногих» 🔊 Воспроизвести «Garsų pasaulio įrašai» представляет







В кинотеатрах Литвы этот дуб­лированный на литовский язык красочный приключенческий мульт­фильм демонстрируется под прокатным названием «Augintiniai susivienija» (оригинальное название «Pets United»). Производство: Германия, Китай, Великобритания; 2019 г.



…В тихом, очень современном и удобном городе Робо-сити всегда порядок и спокойствие, ведь за этим следят роботы. Они – главные помощники людей и их питомцев. Но у мэра внезапно появился безумный план - выгнать всех жителей из города, а их дома отдать роботам!



Узнав об этом, единственный нарушитель спокойствия – местный «Робин Гуд», бродячий пёс Роджер, который крадёт еду у богатых избалованных обитателей и раздаёт её бездомным, чует, что добром всё это не кончится. Когда машины-роботы разрушают его будку, Роджер понимает, что нужно что-то делать, спасать себя и других. А избалованной кошечке Белль и прочим баловням судьбы волей-неволей придётся объединиться именно с ним, когда все роботы сойдут с ума и объявят настоящую войну людям и животным.



Смотрите в кинотеатрах Литвы!



В кинотеатрах Литвы этот дуб­лированный на литовский язык красочный приключенческий мульт­фильм демонстрируется под прокатным названием «Augintiniai susivienija» (оригинальное название «Pets United»). Производство: Германия, Китай, Великобритания; 2019 г.…В тихом, очень современном и удобном городе Робо-сити всегда порядок и спокойствие, ведь за этим следят роботы. Они – главные помощники людей и их питомцев. Но у мэра внезапно появился безумный план - выгнать всех жителей из города, а их дома отдать роботам!Узнав об этом, единственный нарушитель спокойствия – местный «Робин Гуд», бродячий пёс Роджер, который крадёт еду у богатых избалованных обитателей и раздаёт её бездомным, чует, что добром всё это не кончится. Когда машины-роботы разрушают его будку, Роджер понимает, что нужно что-то делать, спасать себя и других. А избалованной кошечке Белль и прочим баловням судьбы волей-неволей придётся объединиться именно с ним, когда все роботы сойдут с ума и объявят настоящую войну людям и животным.Смотрите в кинотеатрах Литвы! "Обзор" Категории: культура Ключевые слова: «Garsų pasaulio įrašai», Союз зверей, «Augintiniai susivienija», «Pets United», «Союз зверей: Спасение двуногих», мульфильм Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1207 — статья прочитана 180 раз Комментарии