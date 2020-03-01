Актёр Павел Прилучный похудеет до 39 килограммов ради роли 🔊 Воспроизвести Тимур Бекмамбетов снимает фильм принципиально нового формата – вертикального. Примечательно, что это будет сделано впервые в мире.



Как пояснил режиссёр, современные зрители уже перешли на просмотр картин на собственных мобильниках. То есть видео переходит из горизонтального изображения в вертикальное, поэтому режиссёр решил подстроиться под современные реалии.



Новый формат позволит зрителям стать участниками событий – рассматривать происходящее со всех сторон, «поднимать голову» вверх и вниз, вправо и влево, а также «заходить» за героя, обходить его вокруг. Иными словами, это своеобразное 3D, но без специальных очков, пишет КП.



В новом блокбастере под рабочим названием «ФАУ. Побег из ада» рассказывается о героическом поступке советского лётчика Михаила Девятаева, который сбежал в 1944 году из фашистского плена на немецком бомбардировщике, прихватив с собой секретные военные разработки. Добытые сведения помогли союзникам уничтожить базы фашистов и приблизить победу над Германией. Как пояснил режиссёр, современные зрители уже перешли на просмотр картин на собственных мобильниках. То есть видео переходит из горизонтального изображения в вертикальное, поэтому режиссёр решил подстроиться под современные реалии.Новый формат позволит зрителям стать участниками событий – рассматривать происходящее со всех сторон, «поднимать голову» вверх и вниз, вправо и влево, а также «заходить» за героя, обходить его вокруг. Иными словами, это своеобразное 3D, но без специальных очков, пишет КП.В новом блокбастере под рабочим названием «ФАУ. Побег из ада» рассказывается о героическом поступке советского лётчика Михаила Девятаева, который сбежал в 1944 году из фашистского плена на немецком бомбардировщике, прихватив с собой секретные военные разработки. Добытые сведения помогли союзникам уничтожить базы фашистов и приблизить победу над Германией. Главного героя картины сыграет популярный актёр Павел Прилучный. И роль его будет достаточно непростой - ему придётся экстремально похудеть. 32-летний актёр настроен решительно, несмотря на то, что это ему грозит серьёзными проблемами со здоровьем.



Известно, что Девятаев весил 39 кг, и актёр должен соответствовать этому образу. Чтобы быть максимально похожим на своего героя и лучше вжиться в роль, Прилучный решил срочно сбросить вес. А так как рост Прилучного составляет 180 см, ему придётся хорошо постараться. Сам Павел признаётся, что вес уходит очень тяжело. Ситуацию усугубляет тот факт, что съёмки ведутся на морозе, поэтому актёру постоянно хочется есть.



Но на этом трудности для звезды сериала «Мажор» не заканчиваются - ему предстоит научиться управлять самолётом, как того требует режиссёр, который хочет сделать картину максимально реалистичной.



Съёмки, на которые Фонд кино выделил 600 млн рублей, ведутся в Казани и Санкт-Петербурге. Премьера фильма должна состояться в феврале 2021 года.



А вильнюсские зрители смогут увидеть артиста 8 мая 2020 г. во Дворце конгрессов в спектакле «Косметика врага». - Прим. «Обзора». shraibikus.com Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: сериал, «Мажор», Прилучный Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1207 — статья прочитана 201 раз Комментарии