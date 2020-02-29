Доносительство – благо или бомба замедленного действия? 🔊 Воспроизвести У нашего времени есть много названий: время цифровых технологий, эпоха потребления, цивилизация праздности и т.д. Но я бы добавила к его определению и такое - время этического и морального слома. И не только потому, что наступающий нам на пятки искусственный интеллект меняет наше сознание в сторону механического. Просто так оказалось, что основополагающие моральные и этические ценности сегодня не востребованы и отправляются на свалку.



Возьмём, например, призыв к доносительству, который звучит у нас в СМИ и преподносится как забота об интересах безопасности. Конечно, негласные информаторы существовали всегда. Эта проблема стара, как мир. Со времён средневековья бдительные обыватели доносили властям о колдунах и ведьмах. В тоталитарных государствах ХХ века была распространена концепция страны как осаждённой врагами «крепости», которую надо защищать всеми доступными средствами, не считаясь даже с родственными связями. По всей видимости, мы далеко не ушли и остались там же, как двоечники на второй год. Возьмём, например, призыв к доносительству, который звучит у нас в СМИ и преподносится как забота об интересах безопасности. Конечно, негласные информаторы существовали всегда. Эта проблема стара, как мир. Со времён средневековья бдительные обыватели доносили властям о колдунах и ведьмах. В тоталитарных государствах ХХ века была распространена концепция страны как осаждённой врагами «крепости», которую надо защищать всеми доступными средствами, не считаясь даже с родственными связями. По всей видимости, мы далеко не ушли и остались там же, как двоечники на второй год.



«Огласка - это мощное оружие, а оружие необходимо, так как мы живём в условиях холодной войны, - сообщает журналист и блогер Андрюс Ужкальнис. - Враг орудует не только через финансируемые Россией ТВ-каналы... Поэтому функция СМИ и граждански сознательных людей, записывающих и предающих огласке различные нелепости на уроках и лекциях, очень важна... На каждую учительницу, которая во время уроков молится на Путина, - по 30 мобильных телефонов в классе. По одной и одному выловим и нейтрализуем. Порядок будет».



Вот так. В то время как во всём мире озвучиваются настоящие угрозы, которые встали перед человечеством: цифровая революция, развитие искусственного интеллекта, гонка вооружений на околоземной орбите, глобальное потепление и нехватка ресурсов, - у нас главная угроза общества - в рефлексиях учителей.



Посмотрите в окно: мировой порядок со времён холодной войны уже давно изменился. В нынешних условиях как никогда нужно развитие когнитивного мышления, чёткого осознания настоящей опасности и возвращение к фундаментальным понятиям человеческой морали и этики. А у нас в это время основу порядка и стабильности в обществе предлагается заложить на доносе, который, по сути, нарушает практически каждую из десяти заповедей Моисея. Он у нас даже преподносится как благо, хотя, на мой взгляд, бьёт по самой основе общества — доверию между людьми. Мы и так слишком разобщены, подозрительны и враждебны по отношению друг к другу и ещё закладываем в наших детей внутреннюю готовность стать доносчиками.



Интеллектуалы во все времена выражали сомнение в том, что доносительство полезно для морального здоровья общества. Более того, на взгляд экспертов, страсть к доносительству из ложного понимания чувства справедливости - свидетельство развития психического заболевания. У человека, одержимого паранойей, все мысли - вокруг его бреда преследования: «Кругом враги, шпионы. Все, кто не согласен со мной или говорит непонятные мне вещи, - враги, им платят за то, что они пытаются воздействовать на меня. Все вокруг - купленные агенты, а у меня - настоящий патриотизм и любовь к Родине».



Созданный микроклимат подозрительности не проходит незаметно. Общество заражено вирусом недоверия, что пострашнее коронавируса. Не случайно чумой XXI века становятся заболевания нервной системы и психические расстройства. Депрессией сегодня никого не удивишь. По статистическим данным, её распространённость продолжает расти (до 20% населения) и в ближайшие годы может обогнать сердечно-сосудистую заболеваемость.



Объяснение этому есть - время ускоряется в бешеном темпе и заставляет нас всё откладывать на потом. «Синдром отложенной жизни» - это про нас. Мы бежим, а не живём. Нам некогда остановиться и подумать. А рядом с нами, бегущими по волнам жизни, подрастает поколение Google, родившееся в эпоху интернета. Что мы закладываем в них и что хотим оставить после себя? Умные книги, серьёзная музыка, живопись, задушевные беседы – всё, что называется интеллектуальной жизнью, - мимо. Мы предпочитаем фаст-фуд во всех его проявлениях, в том числе и умственный. А детей воспитывает Google. У них своя, почти виртуальная жизнь, где всегда найдутся те, кто объяснит им, что такое «хорошо», а что такое «плохо».







И наше подрастающее поколение прекрасно освоило этот стиль трансформеров, полностью теряя доверие к жизни и людям. Они уже тоже умеют говорить правильные и красивые слова, но при этом совершать некрасивые поступки. Впрочем, их убедили, что это нормально.



Сначала они «выловят» на мобильные телефоны учителей.



А потом родителей?



Ромуальда ПОШЕВЕЦКАЯ,



публицист, депутат Вильнюсского горсовета Сегодняшний призыв информировать о подозрительных личностях продиктован у нас условиями гибридной войны. Ну и, соответственно, через идеологию создаётся соответствующий микроклимат, поощряющий доносительство. В таком контексте просьба информировать об иностранных шпионах не изжита и ещё как-то объяснима. Но по­ощрение доносительства учеников на своих учителей, согласитесь, переходит границы.«Огласка - это мощное оружие, а оружие необходимо, так как мы живём в условиях холодной войны, - сообщает журналист и блогер Андрюс Ужкальнис. - Враг орудует не только через финансируемые Россией ТВ-каналы... Поэтому функция СМИ и граждански сознательных людей, записывающих и предающих огласке различные нелепости на уроках и лекциях, очень важна... На каждую учительницу, которая во время уроков молится на Путина, - по 30 мобильных телефонов в классе. По одной и одному выловим и нейтрализуем. Порядок будет».Вот так. В то время как во всём мире озвучиваются настоящие угрозы, которые встали перед человечеством: цифровая революция, развитие искусственного интеллекта, гонка вооружений на околоземной орбите, глобальное потепление и нехватка ресурсов, - у нас главная угроза общества - в рефлексиях учителей.Посмотрите в окно: мировой порядок со времён холодной войны уже давно изменился. В нынешних условиях как никогда нужно развитие когнитивного мышления, чёткого осознания настоящей опасности и возвращение к фундаментальным понятиям человеческой морали и этики. А у нас в это время основу порядка и стабильности в обществе предлагается заложить на доносе, который, по сути, нарушает практически каждую из десяти заповедей Моисея. Он у нас даже преподносится как благо, хотя, на мой взгляд, бьёт по самой основе общества — доверию между людьми. Мы и так слишком разобщены, подозрительны и враждебны по отношению друг к другу и ещё закладываем в наших детей внутреннюю готовность стать доносчиками.Интеллектуалы во все времена выражали сомнение в том, что доносительство полезно для морального здоровья общества. Более того, на взгляд экспертов, страсть к доносительству из ложного понимания чувства справедливости - свидетельство развития психического заболевания. У человека, одержимого паранойей, все мысли - вокруг его бреда преследования: «Кругом враги, шпионы. Все, кто не согласен со мной или говорит непонятные мне вещи, - враги, им платят за то, что они пытаются воздействовать на меня. Все вокруг - купленные агенты, а у меня - настоящий патриотизм и любовь к Родине».Созданный микроклимат подозрительности не проходит незаметно. Общество заражено вирусом недоверия, что пострашнее коронавируса. Не случайно чумой XXI века становятся заболевания нервной системы и психические расстройства. Депрессией сегодня никого не удивишь. По статистическим данным, её распространённость продолжает расти (до 20% населения) и в ближайшие годы может обогнать сердечно-сосудистую заболеваемость.Объяснение этому есть - время ускоряется в бешеном темпе и заставляет нас всё откладывать на потом. «Синдром отложенной жизни» - это про нас. Мы бежим, а не живём. Нам некогда остановиться и подумать. А рядом с нами, бегущими по волнам жизни, подрастает поколение Google, родившееся в эпоху интернета. Что мы закладываем в них и что хотим оставить после себя? Умные книги, серьёзная музыка, живопись, задушевные беседы – всё, что называется интеллектуальной жизнью, - мимо. Мы предпочитаем фаст-фуд во всех его проявлениях, в том числе и умственный. А детей воспитывает Google. У них своя, почти виртуальная жизнь, где всегда найдутся те, кто объяснит им, что такое «хорошо», а что такое «плохо».И ещё они слышат обрывки разговоров взрослых: деньги, блага, права, стресс. Такими они нас запомнят и сделают свои выводы. Мы, конечно, стараемся говорить им правильные вещи, а сами тем временем делаем то, что делаем: единожды солгав, единожды предав...И наше подрастающее поколение прекрасно освоило этот стиль трансформеров, полностью теряя доверие к жизни и людям. Они уже тоже умеют говорить правильные и красивые слова, но при этом совершать некрасивые поступки. Впрочем, их убедили, что это нормально.Сначала они «выловят» на мобильные телефоны учителей.А потом родителей? Ромуальда ПОШЕВЕЦКАЯ, член Вильнюсского самоуправления , "Обзор" Категории: общество, в странах Балтии, образование Ключевые слова: Литва, донос, Андрюс Ужкальнис Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1207 — статья прочитана 390 раз Комментарии