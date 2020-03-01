Благодарю Паулюса и всех его соратников 🔊 Воспроизвести Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в Литве Шэнь ЖифЭй Столкновение с испытанием открыло глаза.



Китай не одинок в этой борьбе с вирусом. Многие страны различными способами оказывают ему помощь, а люди во всём мире в социальных сетях делятся поддерживающими его сообщениями.



Меня глубоко взволновал прочитанный недавно рассказ обучающегося в Китае студента из Литвы Паулюса Ивановаса о его участии в борьбе со вспышкой новой коронавирусной пневмонии.



Увлёкшись восточной культурой, Паулюс поехал учиться в Китай, чтобы получить степень магистра, стать знатоком китайской культуры и развивать культурный обмен на неправительственном уровне. В этот особый период борьбы с коронавирусом Паулюс решил остаться в Харбине и всё увидеть своими глазами. Этот неординарный опыт помог ему увидеть страну в другом ракурсе и лучше её узнать, благодаря ему многим его друзьям из Литвы открылся многогранный настоящий Китай. Меня глубоко взволновал прочитанный недавно рассказ обучающегося в Китае студента из Литвы Паулюса Ивановаса о его участии в борьбе со вспышкой новой коронавирусной пневмонии.Увлёкшись восточной культурой, Паулюс поехал учиться в Китай, чтобы получить степень магистра, стать знатоком китайской культуры и развивать культурный обмен на неправительственном уровне. В этот особый период борьбы с коронавирусом Паулюс решил остаться в Харбине и всё увидеть своими глазами. Этот неординарный опыт помог ему увидеть страну в другом ракурсе и лучше её узнать, благодаря ему многим его друзьям из Литвы открылся многогранный настоящий Китай.



В период борьбы с эпидемией мы не забыли и о находящихся в Китае иностранных друзьях. Как и писал Паулюс, иностранцы в Китае находятся в поле зрения местных правительственных и общественных организаций, которые стараются удовлетворить их повседневные потребности, в том числе и связанные с профилактикой эпидемии и лечением. И хотя Паулюсу пришлось перенести 14-дневный карантин в одиночной палате, как и граждане Китая, он получил необходимую заботу и защиту. В связи с этой вспышкой заболевания в различных провинциях, автономных регионах и муниципалитетах Китая также открылись круглосуточно действующие линии консультационных служб для работающих и проживающих в стране иностранных граждан. В такое непростое время организовать их особенно трудно – за этим стоят доброта и доброжелательность правительства и людей Китая. Уверен, что иностранцы почувствовали их тёплое отношение и заботу.







Столкновение с испытанием открыло глаза.



Китай не одинок в этой борьбе с вирусом. Многие страны различными способами оказывают ему помощь, а люди во всём мире в социальных сетях делятся поддерживающими его сообщениями.



Мы глубоко тронуты этой поддержкой, и она способствует активизации наших действий. Премьер-министр Литвы г-н Саулюс Сквярнялис направил письмо премьеру Китая Ли Кэцяну, в котором выразил поддержку людям и медицинским работникам Китая в их борьбе с эпидемией и сообщил о готовности оказать необходимую помощь. Друзья Китая изо всех уголков Литвы также выразили соболезнования и поддержку жителям страны.



Все мы – люди, независимо от расы, этнической принадлежности, цвета кожи, языка и культурных различий. Все мы живём в глобальном мире. Эпидемия – явление временное, а дружба и сотрудничество долговечны. В современном мире усиливается роль взаимопонимания, доверия и международной поддержки.



Вслед за зимой всегда наступает весна. Постоянное увеличение количества выздоровевших и уменьшение случаев нового заражения вселяет в нас уверенность в том, что эпидемия в ближайшее время будет побеждена, расцветут весенние сады. Всем работающим в Китае литовцам шлю лучшие пожелания. Хочу выразить своё уважение многочисленным соратникам П.Ивановаса, поблагодарить за доверие Китаю и искреннюю дружбу, столь важную в этот нелёгкий период. – «Болезнь объединила весь народ», – пишет Паулюс. Именно в этом и отражается мировоззрение китайцев, считающих, что семья – это самая маленькая страна, а страна – миллионы семей. Государство и семья, общество и индивид неразделимы. Понимание того, что гораздо важнее объединиться во имя общей цели, чем ради собственных интересов, является неотъемлемой составляющей фундаментальных ценностей каждого поколения китайцев. Паулюс был восхищён тем, как люди борются с вирусом в наиболее сильно пострадавшей от эпидемии провинции Хубэй, расположенной в тысячах километров от Харбина. Почти 20 000 медицинских работников во всей стране выступили с инициативой обращения за помощью, решили встать на линию фронта, круглосуточно лечить пациентов. Десятки тысяч строителей работали днём и ночью, чтобы построить новые больницы. Во всём мире предприятия в усиленном режиме производят медицинские товары, а крупнейшие курьерские компании открыли «зелёные коридоры» для обеспечения приоритетной доставки защитных средств на те территории, где ведётся борьба с эпидемией. Служащие в различных регионах страны отказались от отпусков по случаю Праздника весны (китайского Нового года), чтобы не допустить перебоев в поставках необходимых средств борьбы, координировать работу персонала, сообщать информацию, обеспечить охрану, преградить путь эпидемии.В период борьбы с эпидемией мы не забыли и о находящихся в Китае иностранных друзьях. Как и писал Паулюс, иностранцы в Китае находятся в поле зрения местных правительственных и общественных организаций, которые стараются удовлетворить их повседневные потребности, в том числе и связанные с профилактикой эпидемии и лечением. И хотя Паулюсу пришлось перенести 14-дневный карантин в одиночной палате, как и граждане Китая, он получил необходимую заботу и защиту. В связи с этой вспышкой заболевания в различных провинциях, автономных регионах и муниципалитетах Китая также открылись круглосуточно действующие линии консультационных служб для работающих и проживающих в стране иностранных граждан. В такое непростое время организовать их особенно трудно – за этим стоят доброта и доброжелательность правительства и людей Китая. Уверен, что иностранцы почувствовали их тёплое отношение и заботу.Паулюс пишет, что эпидемия могла бы распространиться ещё более широко, если бы не были приняты строжайшие профилактические меры. Война с эпидемией – это ответственность Китая перед всем миром. Именно это чувство высочайшей ответственности перед людьми и всеобщее стремление общества к обеспечению охраны здоровья и заставили Китай принять беспрецедентные контрольно-профилактические меры, которые эффективно преградили путь выходу эпидемии за пределы страны. Люди, сталкивающиеся со строгими мерами профилактики и контроля, не жалуются, понимают и поддерживают их. В настоящее время во всём мире, кроме Китая, насчитывается менее 500 подтверждённых случаев, т. е. менее 1 процента всех случаев в Китае. В этой битве все китайцы, встав плечом к плечу, построили «великую стену», создавая новый мировой эталон профилактики распространения эпидемий, и были хорошо оценены Всемирной организацией здравоохранения.Столкновение с испытанием открыло глаза.Китай не одинок в этой борьбе с вирусом. Многие страны различными способами оказывают ему помощь, а люди во всём мире в социальных сетях делятся поддерживающими его сообщениями.Мы глубоко тронуты этой поддержкой, и она способствует активизации наших действий. Премьер-министр Литвы г-н Саулюс Сквярнялис направил письмо премьеру Китая Ли Кэцяну, в котором выразил поддержку людям и медицинским работникам Китая в их борьбе с эпидемией и сообщил о готовности оказать необходимую помощь. Друзья Китая изо всех уголков Литвы также выразили соболезнования и поддержку жителям страны.Все мы – люди, независимо от расы, этнической принадлежности, цвета кожи, языка и культурных различий. Все мы живём в глобальном мире. Эпидемия – явление временное, а дружба и сотрудничество долговечны. В современном мире усиливается роль взаимопонимания, доверия и международной поддержки.Вслед за зимой всегда наступает весна. Постоянное увеличение количества выздоровевших и уменьшение случаев нового заражения вселяет в нас уверенность в том, что эпидемия в ближайшее время будет побеждена, расцветут весенние сады. Всем работающим в Китае литовцам шлю лучшие пожелания. Хочу выразить своё уважение многочисленным соратникам П.Ивановаса, поблагодарить за доверие Китаю и искреннюю дружбу, столь важную в этот нелёгкий период. Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в Литве ШэнЬ ЖифЭй , "Обзор" Категории: в мире, здоровье Ключевые слова: посол, Китай, литовцы, вирус, пандемия, КНР, коронавирус Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1207 — статья прочитана 210 раз Комментарии