Предложение «Tele2» для семьи: домашний интернет всего от 1, 99 евро/ мес. 🔊 Воспроизвести







Оператор мобильной связи «Tele2» подготовил для своих клиентов эксклюзивные предложения интернета для дома. Клиенты, которые имеют на своё имя 1 или более номеров в сети оператора, уже сейчас могут выбрать максимально отвечающий потребностям семьи план «Свободный интернет «Tele2» стоимостью от 1,99 евро/мес.



«Чем больше номеров семьи зарегистрировано в нашей сети, тем большая скидка сейчас предоставляется на домашний интернет, поэтому мы подготовили различные пакеты, отличающиеся только количеством гигабайтов», – рассказал генеральный директор «Tele2» Пятрас Масюлис.



Выбрать оптимальное предложение для себя и своей семьи и воспользоваться им клиенты «Tele2» могут уже сейчас. Для этого нужно всего лишь заполнить форму на сайте www.tele2.lt или заглянуть в любой салон «Tele2». «Чем больше номеров семьи зарегистрировано в нашей сети, тем большая скидка сейчас предоставляется на домашний интернет, поэтому мы подготовили различные пакеты, отличающиеся только количеством гигабайтов», – рассказал генеральный директор «Tele2» Пятрас Масюлис.Выбрать оптимальное предложение для себя и своей семьи и воспользоваться им клиенты «Tele2» могут уже сейчас. Для этого нужно всего лишь заполнить форму на сайте www.tele2.lt или заглянуть в любой салон «Tele2». Чем больше номеров, тем больше скидка



Чем больше у вас номеров в сети «Tele2», тем большую скидку вы можете получить на домашний интернет. Например, для клиентов, имеющих на своё имя в сети оператора 3 и более номеров «Tele2», услуга домашнего интернета сейчас стоит от 1,99 евро/мес., для зарегистрировавших 2 номера – от 2,99 евро/мес., а для владельцев 1 номера – от 3,99 евро/мес.



Быть клиентом «Tele2» выгодно и потому, что, несмотря на имеющееся количество номеров, клиенты оператора сейчас могут выбирать из 5 различных планов «Свободного интернета «Tele2» для дома, а скидки на них достигают 85% по сравнению с ценами без договора.



Тем, кто ищет самое дешёвое предложение интернета для дома, рекомендуется выбрать план с 25 Гб данных. Во время акции стоимость этого плана начинается всего от 1,99 евро/мес. (стоимость без договора вне акции – 13 евро/мес.).



Семьи, которым требуется большее количество данных, могут выбрать план с 50 Гб. Сейчас приобрести его можно по цене всего от 3,99 евро/мес. (стоимость без договора вне акции – 15 евро/мес.).



Тем, кто смотрит в сети фильмы и слушает музыку, мы советуем выбрать план домашнего интернета со 100 Гб данных. Сейчас его цена начинается всего от 5,99 евро/мес. (стоимость без договора вне акции – 19 евро/мес.).



А вот любителям компьютерных игр или видеотрансляций в реальном времени рекомендуется выбрать план домашнего интернета с 200 Гб данных. Сейчас его можно приобрести по цене всего от 12,99 евро/мес. (стоимость без договора вне акции – 22 евро/мес.).



Самым активным пользователям рекомендуется неограниченный домашний интернет. Его цена начинается всего от 14,99 евро/мес. (стоимость без договора вне акции – 24 евро/мес.).



Предложение «Свободного интернета «Tele2» на более выгодных условиях распространяется на клиентов «Tele2», имеющих 1 и более разговорных планов на имя одного пользователя, а размер скидки зависит от количества имеющихся номеров. Предложение действует при заключении договора на 24 месяца с оборудованием (модем, компьютер, планшет).



В случае прекращения договора об услугах по разговорному плану в период действия договора по плану «Свободный интернет «Tele2» прекращается и действие скидки на интернет. Время предложения ограничено, и оно не распространяется на корпоративных клиентов.



Вы ещё не являетесь клиентом «Tele2»?



Вы ещё не являетесь клиентом «Tele2» и на ваше имя не зарегистрирован ни один разговорный план в сети оператора? Несмотря на это, сейчас вы можете приобрести услугу домашнего интернета по более низкой цене. Выбирать можно из всех 5 планов «Свободного интернета «Tele2» с различными пакетами данных, а их стоимость начинается от 4,90 евро / мес.



Предложение действует при заключении договора на 12 или 24 мес. с оборудованием (модем, компьютер, планшет). Время действия предложения ограничено.



Интернет там, где вы



Особенность «Свободного интернета «Tele2» состоит в том, что им не только очень просто пользоваться, но он и не «привязан» к адресу места жительства.



Для того чтобы им пользоваться, требуются всего три вещи: модем, SIM-карта «Свободного интернета «Tele2» и электрическая розетка. О модеме и SIM-карте позаботятся работники «Tele2». Инф. «Обзора» Категории: технологии, дом и быт Ключевые слова: акция, подарок, Tele2 Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1207 — статья прочитана 163 раза Комментарии