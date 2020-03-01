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Экономим на еде за счёт здоровья

gorod.lv


Рост цен в Литве не останавливается. Согласно статистике, за год продукты питания подорожали на 5%. Растут также расходы и на другие услуги: транспорта, здравоохранения. По словам экспертов, для каждого пятого жителя Литвы любое подорожание - сложный момент, люди начинают экономить на еде и страдают вдвойне: из-за неполноценного питания у них ухудшается здоровье, сообщает телеканал LNK.

Согласно информации Департамента статистики, виноград за месяц подорожал на 37,3%, помидоры - на 15%, сладкий перец и груши – на 11%, огурцы и пекинская капуста - на 9%.

Экономист Жигимантас Маурицас, говоря о ценах, сказал, что по мере приближения весны цены на овощи и фрукты растут не в первый раз, но заметил, что за последний год все продукты питания подорожали на 5%:
«Люди чувствуют подорожание, а поскольку не есть не могут, продукты ни на что другое заменить не могут, это снижает покупательную способность».

Сами жители отмечают, что если цены и снижаются, то только во время акций, на короткое время.

Работники организаций, работающих с малоимущими, говорят, что из-за роста цен часть литовцев экономят даже на еде и из-за этого страдают дважды, поскольку наносят вред своему здоровью.

«Они не всё могут себе позволить, особенно если речь идёт о качественных продуктах. Мало говорят и о том, какой стресс переживают люди, живущие в нищете. Международные исследования показывают, что это также отрицательно сказывается на здоровье людей, а в будущем последствия станут ещё более ощутимыми, это коснётся и системы здравоохранения, и самих людей»,– сказала глава сети по снижению нищеты Айсте Адомавичене.

Представители Департамента статистики отметили, что жители Литвы всё больше денег тратят не только на еду, но и на другие товары первой необходимости.

«Самое большое подорожание наблюдается в сфере транспорта и здравоохранения. Расходы жителей растут», – сказала глава отдела статистики Виргиния Ясёнене.

Интересно, что больше всего жители Литвы тратят на еду – 21%. Ещё 14,7% они тратят на транспорт, 11,3% – на жильё и коммунальные расходы, на алкоголь и табачные изделия литовцы тратят 8,5% всех своих доходов, а на здоровье – 7%.

«Если мы говорим о бедствующих людях, то для них повышение цен очень болезненно, ведь доходы у них невелики, а около 23% жителей живут ниже уровня нищеты», – сказала Адомавичене.

По словам Маурицаса, дорогое горючее приводит к подорожанию почти всех товаров и услуг.
ru.delfi.lt
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, уровень жизни
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1207
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добавлена сегодня, 1 марта, 16:20

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