И ещё один бизнес-центр 🔊 Воспроизвести



Вильнюсская компания эстонского капитала «Conresta» построит за 23 млн евро бизнес-центр в литовской столице, а совокупные инвестиции в проект составят 30 млн евро.



Компания сообщила, что подписала договор подряда с девелоперской компанией «Galio Group» (ранее M.M.M. projektai), которую косвенно контролирует бизнесмен Нериюс Нумавичюс.



Строительство бизнес-центра «Freedom 36» на проспекте Лайсвес планируется завершить в третьем квартале 2021 года, информирует агентство BNS.



Рынку предложат 14 тыс. кв. метров офисных помещений. На крыше здания будут установлены солнечные батареи, а подземная автомобильная стоянка будет рассчитана на 370 мест.



В этом году «Galio Group» сообщила, что в течение семи лет планирует инвестировать 375 млн евро. В данный момент компания занимается развитием следующих проектов в столице: «Wave», «S7», «Revingis» и проектом «Baltija» в Клайпеде, а также несколькими проектами многоквартирных домов. Компания сообщила, что подписала договор подряда с девелоперской компанией «Galio Group» (ранее M.M.M. projektai), которую косвенно контролирует бизнесмен Нериюс Нумавичюс.Строительство бизнес-центра «Freedom 36» на проспекте Лайсвес планируется завершить в третьем квартале 2021 года, информирует агентство BNS.Рынку предложат 14 тыс. кв. метров офисных помещений. На крыше здания будут установлены солнечные батареи, а подземная автомобильная стоянка будет рассчитана на 370 мест.В этом году «Galio Group» сообщила, что в течение семи лет планирует инвестировать 375 млн евро. В данный момент компания занимается развитием следующих проектов в столице: «Wave», «S7», «Revingis» и проектом «Baltija» в Клайпеде, а также несколькими проектами многоквартирных домов. BNS Категории: экономика Ключевые слова: недвижимость Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1207 — статья прочитана 172 раза Комментарии