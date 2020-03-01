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И ещё один бизнес-центр



Вильнюсская компания эстонского капитала «Conresta» построит за 23 млн евро бизнес-центр в литовской столице, а совокупные инвестиции в проект составят 30 млн евро. 

Компания сообщила, что подписала договор подряда с девелоперской компанией «Galio Group» (ранее M.M.M. projektai), которую косвенно контролирует бизнесмен Нериюс Нумавичюс. 

Строительство бизнес-центра «Freedom 36» на проспекте Лайсвес планируется завершить в третьем квартале 2021 года, информирует агентство BNS.

Рынку предложат 14 тыс. кв. метров офисных помещений. На крыше здания будут установлены солнечные батареи, а подземная автомобильная стоянка будет рассчитана на 370 мест. 

В этом году «Galio Group» сообщила, что в течение семи лет планирует инвестировать 375 млн евро. В данный момент компания занимается развитием следующих проектов в столице: «Wave», «S7», «Revingis» и проектом «Baltija» в Клайпеде, а также несколькими проектами многоквартирных домов.
BNS
Категории: экономика
Ключевые слова: недвижимость
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1207
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добавлена сегодня, 1 марта, 15:40

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