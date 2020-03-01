Проверка денежным вопросом 🔊 Воспроизвести



Фото: "Обзор"



Прочность семейных уз очень хорошо проверяется не только временем, но и деньгами. Например, при дележе наследства.



То же самое очень часто можно сказать и о межгосударственных отношениях. Формирование и утверждение бюджета Евросоюза на ближайшие 7 лет как раз и являются примером тому. Да и развод Великобритании с ЕС далеко не в последнюю (а может, в первую?) очередь связан как раз с выяснением, кто кому больше даёт в финансовом плане и кто какие права, соответственно, за это должен иметь.



А что, собственно, собрало в единое европейское сообщество 29 государств (скоро их, вполне вероятно, будет ещё больше)?



Желание утверждать в повседневной жизни идеалы демократии и прочие ценности, о которых нам очень подробно напомнят накануне первого мая, когда мы будем отмечать очередную годовщину членства Литвы в ЕС. Несомненно! Прочность семейных уз очень хорошо проверяется не только временем, но и деньгами. Например, при дележе наследства.То же самое очень часто можно сказать и о межгосударственных отношениях. Формирование и утверждение бюджета Евросоюза на ближайшие 7 лет как раз и являются примером тому. Да и развод Великобритании с ЕС далеко не в последнюю (а может, в первую?) очередь связан как раз с выяснением, кто кому больше даёт в финансовом плане и кто какие права, соответственно, за это должен иметь.А что, собственно, собрало в единое европейское сообщество 29 государств (скоро их, вполне вероятно, будет ещё больше)?Желание утверждать в повседневной жизни идеалы демократии и прочие ценности, о которых нам очень подробно напомнят накануне первого мая, когда мы будем отмечать очередную годовщину членства Литвы в ЕС. Несомненно! Но было бы лицемерно утверждать, что экономические выгоды от такого объединения находятся далеко позади в списке ценностей Евросоюза.



Да, старожилы ЕС и «младочлены», к которым относится и Литовское государство, несколько по-разному смотрят на выгоды общего экономического рынка. Если старожилы и раньше, и теперь (а теперь – особенно!) в объединении рынков видят стимул для развития именно своих экономик, чему должно способствовать увеличение числа потребителей из стран «младочленов» и «младомладочленов» (вслед за не очень богатыми Румынией и Болгарией на подходе такие же «развитые» в экономическом плане Косово и Северная Македония), то Литва и ей подобные надеются на улучшение уровня своей жизни за счёт щедрой финансовой помощи из кармана, в первую очередь, старожилов.



Автор этих строк в очередной раз старательно подчёркивает свою личную позицию: Литве действительно стоило вступать в Евросоюз, но насколько эффективно литовские власти воспользовались бонусами такого шага – это уже совершенно отдельный вопрос.



Возможно, что кто-то из особо наивных читателей задастся вопросом: а где тут логика, если ЕС прирастает только бедняками, у которых в карманах не так уж много денежек? Хороший вопрос! Но у менее наивных читателей на него уже есть ответ: Литва прекрасно доказала, что, даже не будучи в числе наиболее богатых стран Евросоюза, можно добиться того, чтобы стоимость очень многих продуктов и товаров широкого потребления в стране была на уровне, а то и выше, чем в магазинах самых зажиточных членов ЕС. Кстати, это не только мнение автора этих строк и большой группы анонимных читателей. На днях в одной из популярных литовских газет появилась очередная статья на эту тему.



А теперь в ближайшие 7 лет (Евро­союз, как известно, шагает семилетками) финансовая река, текущая из Брюсселя в Вильнюс, очень серьёзно обмелеет. Причём размеры оставленной щели для будущих денежных потоков пока совершенно не ясны, что заставляет президента Литвы Гитанаса Науседу и других высших руководителей страны сильно переживать из-за этого. Не будешь же потом ходить и объяснять каждому, что он стал жить хуже не потому, что президент плохой, а просто денег теперь меньше дают.



Г.Науседа в конце прошлой недели ездил в Брюссель, откуда вернулся с радостной вестью: в проекте бюджета ЕС заложено почти 200 млн евро в качестве будущей компенсации Литве за эмиграцию, за то, что миллион наших сограждан поехали поднимать экономику других, более развитых стран.



Некоторые дотошные журналисты удивляются: как это можно заставить Брюссель платить Вильнюсу за то, что Литва не смогла создать соответствующие условия для уехавшего миллиона? Но давайте не будем цепляться к мелочам!



Вполне вероятно, что нас ждут и другие победы на этом фронте. Вот, например, министр иностранных дел Линас Линкявичюс предупредил руководство ЕС, что, если Евросоюз не выделит финансирование на реализацию схемы калининградского железнодорожного транзита, то могут осложниться поездки граждан РФ через Литву.



При вступлении Литвы в ЕС Брюссель, Вильнюс и Москва согласовали схему, по которой российские граждане могут путешествовать поездами с основной части Российской Федерации в Калининградскую область и обратно в упрощённом визовом порядке, сотрудники литовской консульской службы вручают транзитные документы уже в поезде.



Сейчас Литва стремится к тому, чтобы в бюджете ЕС на 2021-2027 годы на эту программу было выделено 215 млн евро, тогда как Еврокомиссия и председатель Совета руководителей Европы Шарль Мишель предлагают выделить 139 млн евро.



«Литва честно реализует это соглашение между ЕС и Россией, однако сокращение части многолетней финансовой перспективы ЕС действительно осложнит реализацию транзитной схемы, а если говорить проще – возможности граждан РФ ездить в/из Калининградской области», – двусмысленно заявил Л.Линкявичюс в комментарии, присланном агентству BNS.



Многие журналисты по этому поводу задались вопросом: на что намекает глава (с литовской стороны) литовско-российской межправительственной комиссии? Что не пустят поезда «в/из»?



«Давайте не будем считать Литву ненадёжным партнёром, мы действительно являемся ответственными членами ЕС, и мы точно будем ответственно выполнять свои обязательства, однако одновременно мы выдвигаем и свои требования, которые связаны с финансированием определённых функций. Литва не такая богатая страна, чтобы финансировать на свои средства общие потребности ЕС», - поспешил успокоить Г.Науседа, задав новую головоломку: так какая мы уже страна – уже богатая или всё ещё активно нуждающаяся в финансовых костылях Евросоюза?



Кстати, в Брюсселе нашим начальникам нужно ещё отстаивать и интересы литовских земледельцев, которые в качестве компенсаций получают примерно по 170 евро за один гектар (меньше всех в ЕС), в то время как в среднем по ЕС этот показатель составляет свыше 250 евро.



Примечательно, что нынешний европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс, то и дело отзывающийся из Брюсселя антироссийскими или проукраинскими комментариями, почему-то совершенно не касается вопросов выплат литовским земледельцам, а ведь он как раз руководил переговорным процессом при вступлении Литвы в ЕС.



Понятное дело, что в Брюсселе рано или поздно договорятся о новом бюджете ЕС и что наши начальники непременно отрапортуют о каких-то победах на этом направлении, но было бы, пожалуй, неплохо, чтобы и в самой Литве наконец-то задумались над тем, как, за счёт чего развивать свою экономику, чтобы не на бумаге (на бумаге мы, оказывается, уже как бы и доноры Евросоюза), а на деле стать хотя бы крепким середняком европейского сообщества и не полагаться на финансовые подпорки ЕС. Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Литва, бюджет, ЕС, Пятрас Ауштрявичюс, «младочлены», Евро­союз Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1207 — статья прочитана 177 раз Комментарии